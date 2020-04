Belen Rodriguez invia un videomessaggio a Verissimo e confessa di essersi dedicata alla scrittura durante la quarantena: in arrivo un libro?

Belen Rodriguez sta trascorrendo la sua quarantena a Milano con il marito Stefano De Martino e il figlio Santiago. La showgirl argentina ha così inviato un videomessaggio a Verissimo trasmesso nel corso della puntata del 18 aprile. La Rodriguez ha così raccontato cosa fa nel corso della giornata svelando di aver scritto davvero tanto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez spiazza Stefano De Martino: “Mai ne uscirai”

Belen Rodriguez: “scriverò un libro con tutte le cose che ho scritto”

Anche Belen cerca di tenersi occupata in quarantena. Oltre a trascorrere la sua giornata con il figlio Santiago che ha da poco compiuto sette anni, la Rodriguez si sta dedicando anche alla scrittura come ha confessato nel videomessaggio inviato a Verissimo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez torna a parlare di Barbara d’Urso: “Fa programmi circensi”

“Mi sono messa a scrivere tanto. Ho scritto a me stessa, alla mia famiglia, a mio marito, ho scritto a mio figlio. Sono cose che mi rimarranno, perché ho scritto proprio ‘Belen in quarantena’“, ha raccontato la showgirl argentina su cui continuano i rumors in merito ad una seconda gravidanza.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Belen Rodriguez | “Copiavo Emma all’inizio della storia con Stefano”

“Sono cose che mi rimarranno e tante riflessioni mi stanno facendo bene. E quindi niente, sono contenta di questo. Spero che finisca tutto presto e che si possa tornare alla nostra amatissima e sottovalutata normalità. Scriverò un libro con tutte le cose che ho scritto… Sto scherzando”, ha aggiunto la showgirl.

Belen, dunque, deciderà davvero di raccontare la sua storia in un libro? La showgirl ha avuto davvero una storia intensa e per tutti i suoi fans un libro in cui si racconta a 360 gradi sarebbe davvero un bel regalo. Lo farà davvero o lascerà ciò che ha scritto nei suoi cassetti? I fans, naturalmente, sperano nella prima ipotesi per poterla conoscere di più e meglio.