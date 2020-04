Belen | Compleanno in quarantena per Santiago: torta e dinosauro

Belen e Stefano De Martino hanno organizzato una festa in quarantena per il compleanno di Santiago: dalla torta alla pittura sulla faccia di mamma Belen.

La famiglia De Martino è più unita, felice e affiatata che mai, anche durante il difficile momento della quarantena. Lo dimostrano le storie che mamma Belen e Papà Stefano hanno pubblicato nelle scorse ore per raccontare la festa in quarantena per il settimo compleanno di Santiago.

Stefano e Belen hanno organizzato tante piccole sorprese e attività per far trascorrere a Santiago un compleanno indimenticabile, nonostante il fatto che l’Italia si trovi ancora in piena quarantena e non si sa ancora con precisione quando i comuni cittadini potranno uscire di casa liberamente.

Nonostante la preoccupazione e l’incertezza per il futuro, Belen e Stefano sono riusciti a trascorrere delle ore molto serene insieme al loro bambino e ai genitori di Belen, che vivono nello stesso palazzo.

Ecco la storia di come Belen si è ritrovata a farsi truccare da un nuovo make – up artist (di sette anni).

Compleanno di Santiago: tutte le sorprese di Belen e Stefano

Sembra passato pochissimo tempo da quando Santiago è venuto al mondo coronando il sogno di Stefano e Belen, eppure sono passati ormai sette anni.

In qualche modo è stato proprio l’amore per Santiago a far incrociare le strade dei due genitori dopo anni di separazione: Stefano e Belen hanno cercato di mantenere rapporti civili e in più di un’occasione hanno deciso di riunirsi per trascorrere insieme i momenti più importanti della vita di Santiago.

Si può dire quindi che in qualche modo Santiago sia stato il piccolo Cupido che ha fatto innamorare di nuovo mamma e papà? Probabilmente sì, ed è anche per questo che i due sono legati così visceralmente al proprio bambino, tanto da inventarsi una festa di compleanno in quarantena a cui non è mancato proprio nulla.

Dalle foto e dalle storie che sono state postate su Instagram i follower di Belen hanno potuto vedere una torta vaniglia e cioccolato con sopra una candelina che è stata spenta in videochiamata con i compagni di scuola di Santiago.

Non è mancato un dinosauro gonfiabile che Santiago ha cavalcato nel nome del suo grande amore per la giungla e gli animali selvaggi e una sessione di trucco con i ditacolor insieme a mamma Belen, che si è fatta sportivamente impiastricciare la faccia dal suo nuovo truccatore personale.

Dal canto suo papà Stefano ha festeggiato con una bellissima fotografia in primo piano in cui Santiago sorride e porta un cappello di paglia. La didascalia naturalmente è adorabile.

Per quanto riguarda il futuro dei Demartinez (come la famiglia è stata ribattezzata sui social), in vista ci sarebbero delle seconde nozze che Belen e Stefano sembravano essere pronti a organizzare prima che scoppiasse la pandemia di Coronavirus e che, forse, dovrà aspettare ancora qualche mese. Naturalmente tutti si chiedono se le nuove celebrazioni saranno all’altezza del primo matrimonio!