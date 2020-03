Belen Rodriguez è tornata a parlare di Barbara d’Urso, commentando i suoi programmi sul piccolo schermo degli italiani

Belen Rodriguez, come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, ha scelto di concedersi in un’intervista attraverso una diretta Instagram durante questi giorni di quarantena forzata a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia.

La moglie di Stefano De Martino, durante il corso di quel momento, ha parlato anche di Barbara d’Urso, con cui, com’è noto ai telespettatori più informati, non ha di certo un buon rapporto, ma procediamo con calma. Che cosa ha rivelato la bella modella argentina?

Alcuni i fan le hanno chiesto se la bellezza conta ancora per fare televisione e la risposta di Belen, con la sua solita schiettezza, non è tardata ad arrivare.

“La bellezza fa spettacolo” ha premesso la moglie di Stefano Di Martino. “Ma anche la non bellezza. Prendete ad esempio i programmi di Barbara d’Urso, che sono un po’ circensi” ha proseguito. “Puoi trovare l’uomo gatto, la donna che si è rifatta il sedere più grande al mondo e così via” ha continuato. “Quindi anche la non bellezza fa spettacolo” ha concluso.

Belen Rodriguez ha commentato i programmi di Barbara d’Urso, senza riservare nessuna frecciatina velenosa come alcuni utenti della rete speravano potesse fare.

Belen Rodriguez e Barbara d’Urso: perché hanno litigato

Belen Rodriguez, che durante il corso della diretta Instagram ha anche parlato di Emma Marrone, come mai ha litigato con Barbara d’Urso?

Il tutto è avvenuto molti anni fa, precisamente quando Belen e Stefano si sono sposati. Barbara, ai tempi, intervistò a Pomeriggio 5 alcune persone che avevano lavorato alle nozze dei due e rimasta profondamente colpita quando uno di loro rivelò che la bella modella argentina e il ballerino non avessero riservato loro il menù destinato a tutti gli ospiti della cerimonia. Il commento non piacque alla Rodriguez, che la mandò a quel paese, senza troppi giri di parole, durante un’intervista a Le Iene.

Barbara d’Urso, che di recente ha difeso i flash mob sui balconi, non reagì bene, tanto da decidere di non parlare più della modella e quando sua sorella prese parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, e decise di lasciare Francesco Monte per Ignazio Moser, fu massacrata dagli opinionisti di Pomeriggio 5 e ciò non piacque ai membri della famiglia Rodriguez, suggellando un rapporto non proprio idilliaco con la conduttrice. Ecco perché Barbara d’Urso e Belen Rodriguez hanno litigato.

Intanto, la bella modella argentina sta trascorrendo questi giorni di quarantena con la sua famiglia. Belen e Stefano, infatti, appaiono più innamorati che mai.