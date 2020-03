Belen Rodriguez, durante un’intervista in diretta su Instagram con un giornalista del settimanale Chi, confessa: “con Stefano De Martino, all’inizio, copiavo Emma Marrone”.

Belen Rodriguez ha aperto il proprio cuore durante un’intervista in diretta su Instagram con un giornalista del settimanale Chi. Sul profilo Instagram del noto magazine, Belen si è raccontata a 360 gradi ripercorrendo anche le varie fasi della sua storia d’amore con Stefano De Martino ammettendo di aver copiato Emma Marrone all’inizio della loro storia.

Belen Rodriguez: “all’inizio della mia storia con Stefano De Martino copiavo Emma Marrone. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono incontrati quando il conduttore napoletano era fidanzato con Emma Marrone e lei con Fabrizio Corona. Tra i due è poi nato l’amore, ma Belen ha ammesso di essere anche un po’ insicura nelle sue storie d’amore.

“Quando mi sono fidanzata con Stefano, lui stava con Emma e io con Fabrizio. Poi è successo quello che è successo. Ci mettiamo insieme e io cantavo a casa, perché lui aveva accanto una cantante bravissima che io ascoltavo e che stimo e io cantavo perché dicevo quella là è forte, io ero bella ma volevo essere brava anche in quel settore. E la copiavo. Quando ti innamori cerchi di emulare i suoi ex”, ha raccontato Belen durante l’intervista con il settimanale Chi.

Dopo aver raccontato i dettagli del suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino a Verissimo, Belen si è sbottonata ulteriormente svelando che Stefano è sempre stato sicuro di voler tornare con lei.

“Lui me lo diceva sempre, non è che non me lo diceva. Soltanto che io ero arrabbiata. La verità è che molto spesso noi utilizzavamo il tempo dello scambio di Santiago per farci delle chiacchierate e alla faccia di tutti di farci un pranzo insieme. Quando stavo con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente”, ha aggiunto.