Stefano De Martino prima della messa in onda delle repliche di Stasera Tutto E’ Possibile ha rivelato che gli manca il suo lavoro

Stefano De Martino è stato recentemente intervistato dal Corriere della sera. Il marito di Belen Rodriguez, tra una confessione e l’altra, ha parlato del suo periodo di quarantena, dovuto all’emergenza del coronavirus in Italia.

Il conduttore di Stasera Tutto E’ Possibile ha confidato che sente profondamente la mancanza della sua vita lavorativa. Stefano, infatti, a breve sarebbe dovuto tornare sul piccolo schermo con una nuova edizione di Made in Sud insieme a Fatima Trotta, ma causa dell’emergenza il programma, come quasi tutti quelli del piccolo schermo, è stato rimandato, causando una certa tristezza non solo in De Martino ma anche in tutti i telespettatori che purtroppo comprendono il motivo di tale scelta.

“Mi manca il mio lavoro in questo momento” ha esordito Stefano De Martino prima di Stasera Tutto E’ Possibile. “Non nascondo che mi piacerebbe condurre un varietà un giorno” ha concluso.

Stefano De Martino questa sera ritornerà sul piccolo schermo degli italiani con STEP, anche se ovviamente con le repliche dei precedenti appuntamenti e non con nuove puntate, vista l’emergenza che sta vivendo il nostro paese in questo momento.

Il conduttore, tra l’altro di recente Belen Rodriguez ha raccontato il suo periodo difficile senza di lui, si è detto comunque onorato di poter intrattenere il pubblico del piccolo schermo in questo periodo difficile, anche se attraverso puntate precedentemente registrate.

In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, i telespettatori hanno bisogno di qualcosa che li faccia distrarre almeno per qualche ora e STEP con Stefano De Martino, seppur in replica, è in grado di poter svolgere questo arduo compito che gli è stato affidato da mamma Rai.

Stefano era anche pronto a fare il suo debutto sul grande schermo nel ruolo di doppiatore, progetto che purtroppo è stato costretto a rimandare ma che non vede l’ora possa uscire non appena la situazione in Italia si sarà calmata. Intanto si gode la sua famiglia e l’amore ritrovato con sua moglie. Belen e Stefano, infatti, sono più innamorati che mai.