Lucia Bosè | Barbara d’Urso e Mara Venier, saputa della scomparsa dell’attrice a causa del coronavirus, ci hanno tenuto a lasciare un messaggio speciale alla mamma di Miguel Bosè

Lucia Bosè, come annunciato da suo figlio Miguel su Twitter, è scomparsa a causa del coronavirus, la malattia che giorno dopo giorno non fa altro che piegare il nostro paese, nonostante ci siano timidi segnali di ripresa.

Lucia era una donna dedita all’arte ed era molto conosciuta, anche a causa del suo lavoro, nel mondo dello spettacolo. Non stupisce infatti che non appena annunciato il suo decesso, sul web siano spuntati numerosi messaggi di condoglianze. Tra questi ci sono anche quelli di Barbara d’Urso e Mara Venier, che avevano un ottimo rapporto con la madre di Miguel Bosè.

“Ti ho conosciuta quasi 40 anni fa” ha esordito la bella conduttrice partenopea sul suo profilo Instagram. “Sono stata molto fortunata ad aver trascorso ore ed ore in tua compagnia” ha concluso Barbara, che ha salutato l’attrice anche durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5.

Il messaggio di Barbara d’Urso per Maria Bosè è soltanto uno dei tanti sul web. Il popolo della rete si è riunito per salutare, seppur in maniera virtuale, la mamma di Miguel Bosè.

Lucia Bosè scomparsa | Mara Venier: “Sembrava avesse tutta la vita davanti”

Anche Mara Venier, in collegamento telefonico con La Vita in Diretta, ci ha tenuto a lasciare il suo personale messaggio per la scomparsa di Lucia Bosè. La zia più amata d’Italia ha raccontato che la madre di Miguel Bosè era una donna piena di vita che, nonostante la sua età, sembrava una trentenne con mille progetti e tutta la vita davanti a sé per poterli a realizzare.

“Era una persona davvero carina” ha esordito Mara Venier a La Vita in diretta su Lucia Bosè. “Quando parlavi con lei, avevi la sensazione di avere a che fare con una ragazza di 30 anni, che sembrava avere tutta la vita davanti a sé” ha concluso la zia più amata d’Italia.

La morte di Lucia Bosè per coronavirus ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo e non, che spera almeno di ricevere buone notizie per la situazione di Piero Chiambretti, anche lui risultato positivo al virus. Barbara d’Urso ha rassicurato il pubblico sul conduttore, affermando che le sue condizioni al momento sembrano essere migliorate.

Come anticipato, il mondo dello spettacolo, ma anche tutto il pubblico del piccolo schermo, si è riunito virtualmente per porgere il suo ultimo saluto a Lucia Bosè.