Fedez e Morgan hanno litigato durante la loro prima collaborazione a X Factor. Il marito di Chiara Ferragni, durante una diretta su Instagram con Paolo Bonolis, ha svelato il motivo per cui non si parlano più

E’, quasi, impossibile trovare qualcuno con cui Morgan non abbia litigato. Perfino Fedez, quando i due collaboravano insieme ai tempi di X Factor, ci ha discusso.

La lite tra i due non fu mai mandata in onda da Sky, ma oggi a distanza di anni, il marito di Chiara Ferragni ha scelto di raccontare la sua verità attraverso una diretta Instagram con il presentatore di Avanti un altro.

Il rapper ha confidato a Paolo Bonolis, che di recente ha scoperto di diventare nonno, il motivo per cui hanno discusso ad X Factor. L’indiscusso protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo si sarebbe offeso a causa di una battuta fatta dal marito di Chiara Ferragni durante le audizioni per il cast del talent show di Sky.

“Premetto che lui è un vero e proprio genio e mi ha insegnato tanto durante l’arco di tempo in cui abbiamo lavorato insieme” ha premesso il cantante. “Abbiamo litigato perché una volta, mentre facevamo le audizioni, si avvicina questa ragazza e non capivamo se fosse una donna e un uomo” ha proseguito Federico Lucia.

“Lui ci ha salvato tutti, chiedendole in maniera ironica di mostrarci i documenti” ha spiegato durante la diretta con Paolo Bonolis. “In quel momento ho pensato di fare una battuta, dicendo che per la prima volta era lui a chiedere i documenti e non viceversa. Si è arrabbiato tantissimo” ha aggiunto Fede. “Abbiamo dovuto interrompere le audizioni in quel momento, era furioso” ha concluso.

Ecco perché Fedez e Morgan hanno litigato. L’eccentrico artista sembrerebbe non aver ancora perdonato il rapper per quella battuta.

Fedez in diretta con Paolo Bonolis ammette: “Alessandro Borghese? Un’idea vincente”

Tra una confessione e l’altra, Fedez si è lasciato andare a qualche riflessione con Paolo Bonolis in merito ai programmi che il palinsesto televisivo offre ai suoi telespettatori.

Il marito di Chiara Ferragni ha ammesso che il mondo della televisione è in piena crisi perché non si investe più, non a livello economico, sui programmi, ma si punterebbe ad utilizzare sempre gli stessi format che hanno funzionato in passato.

“La tv è in crisi perché ricicla sempre gli stessi programmi” ha ammesso il cantante, che di recente ha lanciato il suo ultimo singolo. “Ad esempio il Grande Fratello, da quanto va in onda?” ha poi chiesto retoricamente il marito di Chiara Ferragni. “Non investono più e non mi riferisco alla sfera economica, ma a livello di idee” ha specificato. “Preferiscono andare sul sicuro con format che hanno funzionato in passato”.

Fedez in diretta su Instagram con Paolo Bonolis ha rivelato, inutile negarlo, un pensiero comune in molti telespettatori.

Federico Lucia, tra una riflessione e l’altra, ci ha tenuto ad elogiare Alessandro Borghese con 4 ristoranti, in quanto con un’idea di base molto semplice è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico del piccolo schermo. Tant’è che il suo programma va in onda da qualche anno, riscuotendo sempre un certo successo.

E’ impossibile negare che il programma dello chef sia stato ampiamente imitato dalle altre reti e che abbia in un certo modo influenzato la cultura giovanile. Non di rado, infatti, i giovani si divertono a dare voti ai ristoranti in cui si imbattono.

Ancora una volta, il rapper riesce a rappresentare a pieno il pensiero del suo pubblico. Sarà forse per questo che Fedez e Chiara Ferragni, tra l’altro lui di recente l’ha difesa da un gruppo telegram, sono così amati?