Sapevate che i gambi del broccolo sono una grande fonte di fibre, che aiutano il transito intestinale e mantengono in salute il prezioso microbiota, ovvero l’insieme di batteri intestinali che ci garantisce la salute e la giovinezza? Eppure finiscono nella spazzatura. Un altro alimento che spesso finisce nella spazzatura è il cavolfiore, di questo le foglie. Scopriamo insieme tutti i benefici di cavolfiori porri e germogli e alcune ricette semplici e veloci.

Cavolfiori, porri, germogli sono realmente tre alimenti enormemente benefici per il nostro corpo quindi per la nostra salute e il nostro benessere e in generale. Spesso ci troviamo a buttare alcune parti di questi ingredienti, quando in realtà non sappiamo che potremmo impiegarli in molteplici ricette poiché ricche di sostanze nutrienti. Cavolfiori, porri e germogli. RICETTE, benefici, consigli.

Il mondo dei cavolfiori

Le foglie del cavolfiore ad esempio, sono fonte di fibre e di minerali molto importanti. La famiglia alla quale appartiene il cavolfiore, ovvero le Brassicacee o Crucifere, ci fornisce i composti solforati, che sono considerati degli antiossidanti, antitumorali e capaci di potenziare di molto il nostro sistema immunitario.

Le foglie del cavolfiore ma anche quelle del broccolo, possono essere utilizzate come ad esempio le spezie o erbette, si possono far saltare in padella oppure possono essere aggiunti ad una vellutata di verdure. Inoltre si può ricorrere alle foglie di cavolfiore per una maschera di bellezza. Infatti dopo aver lavato e asciugato le foglie, possiamo triturarle, e creare un composto compatto da applicare sul viso pulito ed asciutto. Amò farla agire per una quindicina di minuti e poi risciacquare il viso con acqua tiepida, questa maschera è lenitiva e purificante.

Non va scartato e quindi buttato nemmeno il torsolo del cavolfiore anche questo infatti come nelle varie cimette, contiene dello zolfo che è in grado di purificare il fegato, l’organo dell’energia.

Il verde del porro

Del porro invece siamo abituati a consumare sempre la parte bianca scartando quella apicale, verde. Queste foglie sebbene più dure non meritano assolutamente il cestino. Anche perché, possiedono delle proprietà diuretiche, aiutano a liberare il corpo dai liquidi in eccesso e danno una mano a riattivare la funzionalità intestinale oltre che a contenere tanta vitamina C.