Le tortillas di cavolfiore

È arrivato il momento di trovare una buona e sana alternativa al pane che spesso diventa il nostro nemico perché non riusciamo a farne a meno. Oggi parleremo di tortillas. Le tortillas sono infatti una gustosissima variante perfetta per un aperitivo ma non solo. Possono arricchire i nostri pasti settimanali, accompagnare tantissimi secondi piatti ed essere farcite con innumerevoli ripieni. Oggi la nostra versione esula un pò da quelle abituali, prevede l’aggiunta del cavolfiore.

All’insegna del benessere senza rinunciare alla bontà: tortillas fatte di cavolfiore! Un tripudio di gusto per una ricetta che non abbandonerete facilmente. Si parte alla scoperta dell’accoppiamento verdura-farina.

La ricchezza del cavolfiore abbinata alla farina integrale

Lo sappiamo, l’odore non è molto gradevole ma i benefici del cavolfiore sono davvero molti. Protegge infatti la salute del cuore e del cervello, è un importante diuretico e depurativo, favorisce notevolmente la digestione. Contiene inoltre antiossidanti utili per la rigenerazione cellulare, favorendo così grande giovamento alla nostra pelle. Oggi vogliamo abbinare le proprietà nutritive del cavolfiore alla ricchezza della farina integrale.

I cibi integrali, in generale, si sono rivelati altamente benefici per il nostro organismo, per la nostra salute. A dispetto degli alimenti raffinati come riso e farine bianche, zucchero bianco, che continuano ad essere purtroppo sempre più consumati, quelli integrali ci preservano da molti rischi. Tutto il cibo integrale è ricco di lipidi e vitamine, di fibre e facilita il transito intestinale e grazie a queste ultime possiamo controllare e diminuire la pressione arteriosa.

Unire questi due sani alimenti, farina 100% integrale e cavolfiore farà esplodere delle tortillas ricche di gusto. Con soli due ingredienti semplici e facilmente reperibile potremmo allietare il nostro palato con un sapore unico che ci ricorderà la bella stagione, gli aperitivi in spiaggia, i pranzi freschi e veloci per scappare alle afose giornate estive fatti di mega insalatone ma stavolta non accompagnate dalla solita fetta di pane, tra poco potrete dire di aver osato di più trasformando le vostre pietanze in un viaggio culinario che riporta addirittura in Messico!

Curiosità

Le tortillas vengono cotte su piastra, questa si chiama comal, il loro impasto invece si identifica con il nome di masa harina. La tortilla è di origine messicana e solitamente viene arrotolata e riempita con una varietà infinita di farciture a base di carne, salse di ogni tipo, verdure.

Non confondiamo però le tortillas arrotolate con i nachos, questi infatti sono delle piccole tortillas chips perfette per gli aperitivi e da affondare in prelibate creme e salse speziate e/o piccanti.

Gli Aztechi erano abituati a mangiare le tortillas ad ogni pasto e allora perché mai non potremmo farlo anche noi? Scopriamo le piadine rivisitate che ci faranno dire addio ai sensi di colpa!

Ricetta 2 ingredienti | Preparazione 2 minuti

Per tutte coloro che non riescono mai ad allontanare la tentazione di mangiare patatine o nachos confezionati, per chi va di fretta, per chi è a dieta e non sa come poter accompagnare i secondi piatti nel modo giusto, ecco le tortillas di farina 100% integrale e cavolfiore.

Ingredienti (per 8 tortillas)

500 gr di cavolfiore

170 gr di farina 100% integrale

Preparazione

Dovreste utilizzare un robot da cucina ma andrà benissimo anche un semplice frullatore, frullate il cavolfiore da crudo dopo averlo lavato e asciugato bene. Dopo averlo tritato trasferitelo sopra un canovaccio pulito, chiudetelo e strizzatelo forte con le mani così che possa fuoriuscire l’acqua in eccesso del cavolfiore.

Bene, buttatelo di nuovo nel frullatore o robot e stavolta aggiungete la farina, se volete anche un pizzico di sale. Una volta frullato noterete un impasto compatto e morbido. Potete iniziare a dividerlo in 8 parti più o meno uguali, appiattite ogni parte aiutandovi con un mattarello (denominazione regionale differente dalla quella di origine che è matterello) su di una base ben infarinata. Dovete comporre 8 dischi sottili. Riscaldate una padella antiaderente a fuoco medio e cuocete le tortillas 1 minuto per lato, la tortilla sarà pronta in soli 2 minuti.

Aver trovato qualcosa che riesca a compensare la grande la mancanza di morbide pagnotte di pane è impresa ardua ma oggi forse abbiamo imparato una preparazione che può dire la sua in quanto a gusto e di sicuro se si tratta di salute!