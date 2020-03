Il melograno è un frutto ricco di proprietà benefiche. Ecco cosa succede al tuo corpo se lo mangi ogni giorno.

Ci sono alimenti che se inseriti nell’alimentazione giornaliera, possono fare la differenza per via delle tante proprietà benefiche che hanno. Uno tra questi è il melograno.

Ricco di anti ossidanti, questo frutto dall’aspetto molto particolare, è in grado di donare benefici incredibili a chi sceglie di mangiarlo anche ogni giorno.

Considerato a tutti gli effetti un super cibo, il melograno è infatti in grado di aiutare nel dimagrimento, migliorare l’intestino e persino prevenire i tumori.

Scopriamo quindi quali sono tutti gli effetti positivi di questo frutto.

Melograno: cosa succede se lo mangi ogni giorno

Il melograno è ricco di proprietà benefiche, vitamine e minerali. Inoltre con sole 70 calorie per 100 grammi è un frutto perfetto per chi è a dieta e per chi desidera prendersi cura di se. Tra le alte cose, il suo sapore dolce, lo rende un alimento perfetto per chi desidera mangiare in modo sano senza rinunciare al gusto.

Ma quali sono gli effetti che si ottengono mangiando melograno ogni giorno? Ecco i più importanti:

Aiuta a mantenersi più giovani combattendo i radicali liberi

Il colesterolo cattivo si abbassa

Dona il buon umore

Regola la pressione sanguigna

Favorisce l’assorbimento intestinale

È utile in caso di stipsi

Allevia i sintomi della sindrome premestruale

Mantiene l’organismo idratato

È un valido alleato durante la menopausa

Diminuisce il rischio di cancro al seno

Fa bene alle ossa

Tonifica l’organismo

Protegge lo stomaco

Ha una leggera azione diuretica

Protegge dai danni UV

Aiuta a regolare la pressione del sangue

Protegge il cervello

Come consumare il melograno

Il melograno è un frutto poliedrico che si può usare in diversi modi.

Per prima cosa è bene ricordare che i suoi chicchi vanno privati della parte bianca che altrimenti rischia di renderne il sapore amaro.

Fatto ciò si può scegliere di mangiarlo al posto della frutta o di inserirne i chicchi nell’insalata.

Per via del sapore particolare, i chicchi possono essere usati anche per la realizzazione di primi piatti come i risotti o di secondi piatti e, ovviamente, di contorni.

Si presta inoltre alla preparazione di dolci di vario tipo.

Se lo si vuole consumare facilmente ogni giorno è bene sapere che il succo di melograno fa davvero bene alla salute e, preso a colazione, è un vero toccasana.

Attenzione: Come ogni alimento il melograno può avere delle controindicazioni.

Il suo consumo va infatti moderato in caso di diabete. Inoltre, può creare problemi a chi è allergico al frutto o ai derivati della pianta. Prima di consumarlo, quindi, è sempre bene chiedere il parere del proprio medico curante.