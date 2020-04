7 piatti facili e superveloci che vi terranno impegnate non più di 30 minuti in cucina. Dall’antipasto al dolce anche da cucinare in anticipo! 7 ricette facili e veloci, preparazioni meno di 30 minuti.

Pronte per 7 piatti da sperimentare per arricchire il vostro menù settimanale? Apparecchiate la cucina e mettevi all’opera, si parte dall’antipasto per arrivare a un dolce sfizioso. Tutte le ricette sono equilibrate e appetitose per dare un tocco in più ai vostri pranzi e alle vostre cene.

Risotto rosso e verde

Ingredienti: 320g di riso

100g di fagiolini

250g di passata di pomodoro

1 mazzetto di basilico

mezza cipolla

vino bianco

brodo vegetale

parmigiano reggiano

olio extravergine d’oliva

sale Procedimento: Sfogliate il basilico e frullatelo con 1 dl di olio e un pizzico di sale. Spuntate i fagiolini e lessateli per 1-2 minuti. Rosolate la cipolla tritata in una casseruola con 3 cucchiai di olio. Unite il riso, fatelo tostare per 1 minuto, sfumate con 1 dl di vino bianco caldo e versate 2 mestoli di brodo bollente, aggiungendone un po’ man mano che evapora. Dopo 6-8 minuti unite la passata di pomodoro e i fagiolini. Mescolate e cuocete per altri 10 minuti. Spegnete, unite la salsa al basilico preparata e spolverizzate con un po’ di parmigiano reggiano grattugiato.

Pizzette di pasta sfoglia

Ingredienti:

1rotolo di pasta sfoglia

4 fette di pancetta

250 g di pomodorini

aglio

150 g di stracchino

50 g di olive miste

origano

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Procedimento: Fate appassire in una padella 1 spicchio d’aglio tritato con un filo d’olio. Unite i pomodorini lavati e tagliati a metà. Cuocete per 2-3 minuti, salate e pepate. Rosolate le fette di pancetta in un padellino senza aggiungere grassi. Stendete la pasta sfoglia e ricavate 8 dischi.

Trasferiteli sulla placca foderata con carta da forno bagnata e strizzata. Bucherellate il fondo dei dischi e distribuite sopra lo stracchino a fiocchetti, le olive nere e verdi a pezzetti e i pomodorini. Spolverizzate con l’origano e cuocete in forno a 180° per 10-12 minuti. Completate le pizzette con il bacon croccante spezzettato e servite.

Fusilli pesto e olive

Ingredienti:

320 g di fusilli

mezzo litro di panna fresca

• 1 scalogno

• 1 scalogno 1 fetta (100 g) di prosciutto crudo

burro

80 g di olive taggiasche snocciolate

maggiorana

sale

Millefoglie alle fragole

Procedimento: Cuocete 3 rettangoli di pasta sfoglia pronta (circa 300 g). Pulite 500 g di fragole e tagliatele a metà . Montate in una ciotola 250 g di panna fresca con 2 cucchiai di zucchero a velo vanigliato con la frusta elettrica. Posizionate la prima sfoglia su un vassoio, spalmate sopra metà della panna e metà delle fragole.

Triglia al limone

Ingredienti:

800 g di filetti di triglie

2 spicchi d’aglio

1 peperoncino

1 mazzetto di finocchietto selvatico

selvatico 2 lime • olio extravergine d’oliva • sale Procedimento: Tastate la polpa dei filetti di triglie ed eliminate eventuali spine rimaste con una pinzetta. Mettetele in una ciotola con gli spicchi d’aglio a fettine, il peperoncino a rondelle e ciuffetti di finocchietto. Emulsionate il succo di 1 lime con 4-5 cucchiai di olio e sale. Versate la salsa nella ciotola, coprite con pellicola e fate marinare in frigorifero per almeno 10 minuti. Sgocciolate i filetti dalla marinata e trasferiteli in una padella antiaderente unta con poco olio. Unite l’altro lime a fettine sottili e cuocete a fuoco vivo pesce e agrume 1-2 minuti per lato. Distribuite nei piatti, irrorate con il sughetto e servite.

Costolette d’agnello

Ingredienti:

16 costolette di agnello

4 uova

farina

100 g di pangrattato

4-5 rametti di timo

insalatine miste

burro

olio extravergine d’oliva

sale

pepe Procedimento: Appiattite le costolette con il batticarne e praticate 3-4 taglietti sui bordi, così che non si arriccino in cottura. Passatele in abbondante farina, poi nelle uova sbattute e nel pangrattato mescolato con le foglioline di 4-5 rametti di timo. Scaldate abbondante olio e 1 grossa noce di burro in una larga padella antiaderente. Friggete le costolette a fuovo vivace per 2 minuti. Giratele e cuocetele anche sull’altro lato. Quando saranno ben dorate, sgocciolatele su un vassoio foderato con carta assorbente da cucina. Regolate di sale e pepe e servite le costolette con le insalatine lavate.

Piselli alla fiorentina

Ingredienti: