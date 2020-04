Emma Marrone sul suo profilo Instagram è tornata a parlare della sua relazione passata con Stefano De Martino e del rapporto con la showgirl Belen Rodriguez

Emma Marrone durante questi giorni di quarantena forzata è particolarmente attiva sul suo profilo Instagram. L’interprete di Amami ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan e questi, ovviamente, non potevano non farle qualche domanda sul suo passato rapporto con lo showman Stefano De Martino e sua moglie Belen Rodriguez.

Un fan ha chiesto all’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, che di recente ha raccontato la sua prima volta fuori con la mascherina, se a distanza di anni fosse riuscita a perdonare Belen. La risposta di Emma non è di certo tardata ad arrivare.

“Beh diciamo che se c’è qualcuno da perdonare” ha esordito Emma. “Quel qualcuno non è lei”, facendo intuire che nel caso lei avrebbe dovuto perdonare Stefano, visto che era il suo compagno e non la bella modella argentina.

Emma Marrone ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino che, come i più informati ricorderanno bene, la tradì con Belen Rodriguez.

Emma Marrone difende Belen Rodriguez: “Non ha fatto nulla di male”

Emma Marrone ci ha tenuto a chiarire che lei non ha assolutamente nulla contro Belen Rodriguez in quanto non ha fatto nulla di male nei suoi confronti, ma sarebbe stato Stefano De Martino, che all’epoca era impegnato con lei, a non doverle mancare di rispetto pensando ad altre donne che non fossero lei.

“Belen non ha assolutamente fatto nulla di male” ha spiegato Emma Marrone su Belen Rodriguez, tra l’altro di recente pare che la modella voglia debuttare come scrittrice.

Le due, in più di un’occasione sul piccolo schermo degli italiani, hanno sempre dimostrato di aver messo da parte ogni possibile dissapore. Storico, infatti, è il loro abbraccio a Tu sì que vales.

Tra una confessione e l’altra sul suo passato, Emma Marrone ha lanciato un appello al Governo per non lasciare indietro tutti quelli che lavorano dietro le quinte del mondo dello spettacolo.