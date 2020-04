Emma Marrone | Prima volta fuori casa con la mascherina: “Devastante”

Emma Marrone è uscita di casa con la mascherina per la prima volta da quando è cominciata la quarantena. Il suo suo lungo messaggio su Instagram fa commuovere i fan.

Quando siamo usciti per la prima volta dopo l’inizio della quarantena tutti abbiamo avuto l’impressione che il mondo non fosse più quello di prima: a Emma Marrone è successa la stessa cosa.

La cantante, che ha lasciato la propria casa per andare a fare la spesa per la prima volta dall’inizio del lockdown, ha indossato una mascherina filtrante, un paio di occhiali e un giubbotto con cappuccio che la isolava completamente.

Così, irriconoscibile, Emma si è avventurata alla scoperta di un quartiere e di un mercato assolutamente diversi da come li ricordava. Un’incontro, in particolare, l’ha portata a condividere con i fan una riflessione molto intima.

Emma Marrone: una mascherina e tanta speranza

Famosa per la sua forza d’animo e per la capacità di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà, Emma Marrone non ha deluso i propri follower nemmeno questa volta.

La cantante ha infatti aperto il suo lungo post su Instagram con una nota dolente, parlando di quanto le sia sembrato strano attraversare i luoghi che circondano la sua casa e che oggi sembrano privi di vita.

“Mi sembrava di camminare su un pianeta sconosciuto e disabitato” ha spiegato Emma, che ha poi raccontato dell’incontro con Carla, la donna che gestisce il banco di frutta e verdura dove Emma è solita fare la spesa.

La signora Carla ha riconosciuto la cantante dalla voce e la ha fatto una domanda semplicissima: “Come stai?”

“Appena sarà tutto finito abbraccerò la signora Carla. Abbraccerò tutte le persone che mi hanno chiesto “come stai” pur sapendo la risposta positiva nonostante tutto. Quando abbraccerò Carla sarà come abbracciare l’Italia intera” ha scritto Emma, che è sembrata sinceramente commossa dalla manifestazione d’affetto della sua fruttivendola preferita.

Nonostante la sua forza, però, anche Emma sta attraversando un momento difficile dal punto di vista psicologico.

La cantante, sempre molto attiva e dinamica, ha ammesso di soffrire la mancanza della vita normale.

“A volte mi manca l’aria, senza la mia vita di sempre stento a riconoscermi, ma sto bene” ha scritto Emma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 8 Apr 2020 alle ore 5:44 PDT

Durante le ultime settimane la cantante non è comunque rimasta con le mani in mano: ha partecipato a diverse dirette Instagram collegandosi con amici e colleghi per parlare di beneficenza e di musica, ha cucinato in diretta per una raccolta fondi e cerca di tenere alto il morale come in ogni altro momento della sua vita, anche se a volte avere a che fare con gli hater non è esattamente la cosa più facile del mondo. Anche in questo periodo drammatico, infatti, Emma continua a essere presa di mira da persone che hanno utilizzato anche parole molto forti contro di lei.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.