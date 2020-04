Gianni Morandi | Dopo la foto con la mascherina i fan sono furiosi

Gianni Morandi ha sempre raccolto moltissimi consensi sui social, ma un passo falso sulla mascherina per il Coronavirus lo ha messo nei guai.

Gianni Morandi sta passando la quarantena a casa come tutti gli altri italiani, in compagnia dell’adorata moglie Anna.

Il cantante sta raccontando attraverso foto e video le varie attività casalinghe a cui si sta dedicando sia per passare il tempo sia per mantenersi attivo, come l’allenamento, la cucina e il calciobalilla.

L’ultima foto pubblicata da Gianni Morandi sul suo profilo Instagram ufficiale, però, è vagamente diversa dalle altre: sempre scattata in casa, lo ritrae mentre indossa una mascherina con filtro.

Proprio quella mascherina ha fatto scattare una vera e propria ondata di commenti negativi che che hanno travolto il povero Gianni, il quale di certo non poteva prevedere una simile reazione.

Gianni Morandi e la mascherina sbagliata

Quella indossata da Gianni Morandi è una mascherina dotata di filtro, cioè una delle più efficaci attualmente in circolazione contro il Coronavirus.

Come ormai sanno moltissimi italiani, però, non tutte le mascherine filtranti sono uguali. Al contrario, ognuna ha delle caratteristiche particolari: alcune sono in grado di proteggere soltanto le persone che le indossano, mentre altre sono in grado di bloccare completamente il passaggio del virus “in entrata” e “in uscita” dalla mascherina.

In base alle loro proprietà, le mascherine sono state recentemente divise in “mascherine altruiste” e “mascherine egoiste”.

Al primo gruppo appartengono anche le mascherine chirurgiche, le quali impediscono il passaggio di muco e saliva di chi le indossa verso le altre persone.

Il problema è che la mascherina indossata da Gianni Morandi è una “mascherina egoista”, ovvero una mascherina che protegge il portatore perché filtra l’aria esterna, ma non protegge le altre persone se il portatore dovesse essere infetto.

La mascherina indossata da Morandi avrebbe dovuto essere “completata” da un’ulteriore mascherina di tipo chirurgico indossata al di sopra di essa. In questo modo si bloccano sia i virus in entrata sia quelli in uscita.

I commenti che hanno fatto notare a Gianni Morandi la “scelta egoista” in fatto di mascherina sono stati davvero moltissimi.

Fortunatamente però, non tutti si sono concentrati soltanto sulle critiche: qualcuno ha raccomandato al cantante di rimanere in casa (dal momento che appartiene alle cosiddette “fasce deboli”, altri si sono detti fiduciosi sull’andamento della crisi sanitaria.

Nel frattempo la Fase 2 della quarantena italiana sta per cominciare, ma Pasqua e Pasquetta rappresentano un enorme pericolo per la popolazione imprudente.

