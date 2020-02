Ecco come realizzare in pochi minuti una mascherina chirurgica fai da te, perfetta da poter indossare in questi giorni di emergenza per il Coronavirus.

La mascherina protettiva in questi giorni in cui il Coronavirus sta mietendo le sue prime vittime, sta diventando un’esigenza che però non può essere esaurita poiché si in supermercati che in farmacie le mascherine usa e getta sono completamente finite, così come i gel disinfettanti.

Scopriamo come realizzare una mascherina chirurgica con del semplice tessuto di cotone. Se ne potranno confezionare diverse per tutta la famiglia, per pulirle e sterilizzarle, basterà lavarle in lavatrice e stirarle con il ferro a getto di vapore.

Come realizzare la mascherina protettiva fai da te | il video tutorial

Per realizzare la mascherina protettiva in tessuto, avrete bisogno di:

Tessuti di cotone

forbici

centimetro da sarta

squadre

macchina da cucire

ago

filo

cartamodello

elastici

La prima cosa da fare sarà quella di tagliare il tessuto seguendo il cartamodello. I pezzi di tessuto dovranno essere due, uno sovrapposto all’altro, la mascherina in questo modo avrà un doppio strato di tessuto a protezione e potrà anche essere indossata su entrambi i lati.

Una volta tagliato il tessuto e sovrapposti i due strati, si inseriranno gli elastici e dopo aver fermato il tutto con degli spilli, si potrà passare sotto la macchina da cucire o cucire a mano. Una volta cucito, si dovranno praticare le pieghe che renderanno la mascherina adattabile ad essere indossata sul volto. Una volta fermate le pieghe, come indicato nel video tutorial, si passerà ancora una volta il tutto a macchina.

La mascherina è pronta per essere indossata e soprattutto sarà riutilizzabile una volta lavata e sterilizzata ad ogni utilizzo. Non vi resta che guardare il video tutorial!

