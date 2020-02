Dei graziosissimi ed originali ‘flower pot tag’ porta confetti in feltro. Perfetti da donare ad amici e parenti in occasione della prima comunione di una bambina.

Se state cercando un’idea fai da te per regalare i confetti ad amici e parenti in occasione della prima comunione della vostra bambina, ecco come realizzare dei graziosi ‘Flower pot tag’ in feltro. Un manufatto semplice ed economico da realizzare ma di grande effetto.

Basterà reperire i materiali ed avere la pistola per la colla a caldo e confezionare questi sacchetti sarà semplice e divertente. Potranno essere personalizzati nei colori e nelle decorazioni, così da adattarsi al tema e allo stile della cerimonia. Scopriamo come realizzare i porta confetti.

Come realizzare i ‘Flower pot tags’ porta confetti | il video tutorial

Per realizzare i ‘Flower pot tag’ in feltro, avrete bisogno di:

feltro beige

pannolenci bianco

pannolenci fantasia

fiore di pelushe o feltro

cuoricini di legno

stuzzicadenti in legno

colla a caldo

matita

righello

forbici

gavetta fine color corda

Per prima cosa si dovrà ricavare un rettangolo di feltro beige, seguendo le misure indicate nel video tutoria, poi si taglierà un lato del rettangolo con la classica forma ‘tag’ e si piegherà in due creando una tasca. La tasca andrà fermata con la colla a caldo. Prima di effettuare la piegatura, si praticherà un foro con una foratrice piccola e si inserirà una gavetta color corda.

Una volta creata la tasca, si potrà decorare, applicando un piccolo rettangolo in pannolenci bianco sul fronte della tasca. Con le forbici si taglierà la forma di un piccolo vasetto nel pannolenci fantasia e si applicherà sulla tasca, appena dopo aver applicato uno stuzzicadenti in legno che dovrà simulare il gambo del fiore.

Il fiore andrà applicato con la colla a caldo e al centro di esso si potrà inserire un piccolo cuoricino in legno. Ultima decorazione, un piccolo fiocchetto realizzato con la gavetta da applicare appena sopra il vaso.

I confetti potranno essere inseriti nella tasca avvolti in una piccola bustina. Non vi resta che guardare il video tutorial!

