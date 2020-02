Coronavirus | un uomo a Como la settima vittima in Italia

Salgono a 7 le vittime del Coronavirus in Italia. Il Nord del nostro paese in quarantena perde un uomo che era in dialisi.

Salgono a sette le vittime italiane del Coronavirus, precisamente 6 in Lombardia e 1 in Veneto. Morto all’ospedale Sant’Anna di Como un uomo trasferito dal Lodigiano nel weekend e risultato positivo al virus.

L’uomo residente a Castiglione D’Adda era un paziente dializzato e soffriva di importanti patologie. In Lombardia i contagiati dal virus con gli occhi a mandorla sono saluti a 173. In Veneto i casi sarebbero 33. Nel resto d’Italia ci sarebbero per ora 18 contagiati in Emilia Romagna, 3 in Piemonte e 3 nel Lazio.

Ancora da confermare il primo caso in Alto Adige. Il Nord d’Italia sta vivendo un momento molto delicato, dove la vita è stata messa in ‘attesa’ e per ora restano chiuse, scuole, cinema, teatri. L‘impatto sull’economia sembra sarà devastante.

