Siete tra quelle persone che faticano a prendere sonno? Ecco 10 consigli per addormentarsi e riposare meglio.

Se avete difficoltà ad addormentarvi e non riposate bene durante la notte, dovrete assolutamente porre rimedio. Non dormire infatti, può sottoporre il nostro organismo a grande stress e può diventare causa di problematiche di salute fisiche e anche psicologiche.

La mancanza di sonno provoca anche una diminuzione importante delle difese immunitarie, è causa di distrazione e anche di incidenti stradali e inoltre può indebolire il cervello e causare problemi di memoria e predisporre all’ictus. Cercare di riuscire a dormire in modo semplice e costante, rappresenterà per ogni individuo la possibilità di una vita sana, serena e anche di qualità.Scopriamo quali sono i consigli per aiutarci ad addormentarci e riposare bene durante la notte.

Dormire bene | 10 consigli per addormentarsi prima e riposare durante la notte

Non riuscite a dormire bene e alla sera fate molta fatica per rilassarvi e crollare tra le braccia di Morfeo? Seguite questi 10 consigli e tornerete a riposare come bambini.

1-Andare a dormire sempre alla stessa ora

Creare una routine serale per cui si cerca di andare a letto sempre alla stessa ora, aiuterà il cervello a rilassarsi e a predisporsi per il riposo notturno rilasciando gli ormoni preposti a questa funzione come la melatonina.

2-No ai sonnellini pomeridiani

Se siete tra quelli che amano fare un riposino pomeridiano, che sia prima delle ore 16.00 e non per più di mezz’ora. Dormire molto e dopo le quattro del pomeriggio assicurerebbe una notte insonne anche alla persona più rilassata.

3-Adottare una routine della buona notte

Prendersi cura di se stessi, bere una tisana, coccolarsi con una borsa di acqua calda, sono tutti gesti che se ripetuti ogni sera, predispongono il corpo ed il cervello ad il riposo notturno.

4-Dormire al buio

Dormire in totale buio, aiuta il nostro cervello a riposare bene. L’esistenza della più piccola fonte di luce nella stanza da letto, potrebbe ritardare l’addormentamento e frazionare il riposo notturno.

5-Assumere il cibo giusto

Prima di riposare, bisognerebbe fare una cena a base proteica. L’assunzione di zuccheri e carboidrati, provocherebbe l’innalzamento dei livelli di glicemia nel sangue che contrastano col il sonno.

6-Non bere alcolici

Contrariamente a quanto si pensi, bere o abusare di alcolici prima di andare a letto, non aiuterebbe il corpo a rilassarsi e riposare, al contrario il sonno si presenterà debole e disturbato.

7-Non assumere medicinali per il sonno

Assumere dei medicinali per rilassarsi e dormire è una scelta che a lungo andare si potrebbe rivelare sbagliata, primo perché potrebbe causare una dipendenza e creare dei problemi a rilassarsi in modo naturale. Meditare, fare esercizi di respirazione e Yoga sarà una scelta migliore e più consapevole.

8-Non insistere se non ci si addormenta

Se non si crolla entro 30 minuti sarebbe meglio impegnarsi in un’altra attività, magari leggere un libro che predisponga al riposo.

9-Non istallare la televisione in camera da letto

Addormentarsi davanti alla televisione sarebbe negativo per il riposo notturno. Nella stanza per il riposo dovrebbe esserci della musica rilassante.

10-Non vivere con ansia il problema dell’insonnia

Arrivare alla sera, convinti che non si riuscirà a dormire, predisporrà la nostra mente ed il nostro corpo all’agitazione e non al relax.

