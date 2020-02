Nel frattempo potete, tritare finemente le foglie di salvia r tagliate a cubetti la scamorza affumicata, non appena la zucca sarà cotta, la sfornate e la trasferite in una terrina.

Prendete una leccarda da forno, adagiate la carta forno e posizionate la zucca a fettine, irrorate con un filo d’olio extra vergine di oliva e un pò di sale, fate cuocere in forno statico caldo a 200° per 30 minut i.

Con l’aiuto di una forchetta, schiacciate la zucca, aggiungete il pangrattato, il Parmigiano reggiano grattugiato, l’uovo e la salvia tritata.

Lavorate con le mani il composto e aggiungete un pò di pepe, dovrete impastare fino a quando non risulterà omogeneo, formate delle palline di circa 40 g l’una, poi inserite al centro qualche cubetto di scamorza affumicata.

Richiudete la polpetta in modo, sigillandola per bene e lavorate con le mani, così da formare una pallina. Continuate con in restanti ingredienti, in una ciotola mettete il pan grattato e trasferite le polpette, non appena saranno ben aderite al pan grattato, potete friggerle.

In una padella antiaderente, aggiungete abbondante olio per friggere e fatelo riscaldare.

Non appena sarà caldo, aggiungete le polpette, non troppe altrimenti si abbassa la temperatura dell’olio, fatele cuocere per pochi minuti ad entrambi i lati.

Non appena si saranno dorate, prendetele con una schiumarola e trasferitele su un piatto da portata con carta assorbente, per eliminare l’olio in eccesso.

Servite calde e filanti le polpette di zucca, se non le mangiate tutte, conservatele in frigorifero, in un contenitore ermetico, per 2 giorni. Prima di servirle, riscaldatele un pò nel microonde o nel forno.

Le polpette possono essere congelate, ma crude e impanate, poi le friggete, lasciandole un pò a temperatura ambiente dopo averle tirate dal freezer. Se volete evitare la frittura, potete cuocere al forno statico preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.