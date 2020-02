Andrea Montovoli abbandona il Grande Fratello Vip: “Non posso restare”

Andrea Montovoli ha scelto di abbandonare in maniera definitiva la quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Andrea Montovoli, dopo settimane di ripensamenti continui, ha scelto di abbandonare in maniera definitiva la casa del Grande Fratello Vip.

Il bell’attore ha spiazzato Alfonso Signorini in diretta, nominando se stesso durante il momento dedicato alle nominations.

“E’ contro il regolamento, devi fare un altro nome” ha prontamente replicato Signorini. “Mi dispiace, ma voglio andare via. Se non posso votarmi abbandono” ha replicato il bell’attore che non ha voluto nemmeno un momento per riflettere sulla sua decisione.

Andrea Montovoli ha abbandonato il Grande Fratello Vip, rivelando di essere più che soddisfatto del suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Leggi anche:

GF Vip | Clizia Incorvaia chiede scusa ad Andrea Denver | Web furioso

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Grande Fratello Vip | Andrea Montovoli: “Ho terminato il mio percorso”

Andrea Montovoli, che già nelle scorse ore aveva espresso il desiderio di voler abbandonare il GF Vip, ha spiegato ad Alfonso Signorini i motivi che lo hanno portato a questa scelta.

“Non riesco più a sopportare gli spazi chiusi, mi sembra essere rinchiuso in una prigione e non voglio impazzire” ha spiegato l’attore. “Ho chiuso un cerchio dopo 17 anni e posso ritenermi più che soddisfatto del mio percorso all’interno della casa” ha proseguito. “Sono consapevole di non poter più offrire nulla a questo gioco ed è meglio che io me ne vada” ha concluso.

Alfonso Signorini, che poco prima della diretta ha spiegato del coronavirus ai suoi concorrenti, ha provato a far cambiare idea al concorrente, spiegandogli che secondo lui può ancora dare tanto a questo programma, ma Andrea Montovoli del GF Vip non ne ha voluto sapere, abbandonando in maniera definitiva il gioco.

Leggi anche:

GF Vip, lite tra Adriana Volpe e Zequila | “Sei un millantatore”

Visualizza questo post su Instagram Andrea Montovoli ha deciso di ritirarsi dal gioco. #GFVIP @montovoli Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 24 Feb 2020 alle ore 3:43 PST

Finalmente, al di fuori del Grande Fratello Vip, Andrea Montovoli sarà in grado di trovare la serenità che tanto cercava.