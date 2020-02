GF Vip | Andrea Montovoli minaccia di abbandonare di nuovo la casa più spiata d’Italia, in quanto gli ricorderebbe un carcere

Andrea Montovoli, come ogni settimana visto che sembra essere ormai un appuntamento fisso, ha di nuovo minacciato di abbandonare la casa del GF Vip. Che cosa è successo questa volta?

Il bell’attore sentirebbe di aver portato al termine il suo percorso all’interno del reality show di canale 5 e per questo non sentirebbe più il bisogno di continuare a prendere parte alla trasmissione, ma non solo. Andrea inizierebbe a sentire la mancanza della libertà, di poter uscire e fare quello che più lo aggrada. Questa situazione sarebbe ormai diventata così insostenibile per lui da paragonare la casa più spiata d’Italia al carcere che ha frequentato svariati anni fa.

“Qui sto avendo quelle sensazioni che provavo anni fa” ha esordito il concorrente di Alfonso Signorini. “Mi sembra un carcere. Mi manca l’aria, sta diventando tutto così frustrante”.

Andrea Montovoli abbandonerà il GF Vip o sarà soltanto l’ennesimo sfogo settimanale a cui il pubblico si è abituato?

Andrea Montovoli al GF Vip ammette: “Non sono qui per il montepremi”

Andrea Montovoli, che è stato accusato da Lorenzo Crespi di essere stato raccomandato al Grande Fratello Vip, ha rivelato di non aver mai puntato al montepremi finali. Per il bell’attore, infatti, l’importante era portare a termine un percorso personale.

Per Andrea, infatti, non c’è vittoria migliore di quella di essere finalmente riuscito a raccontare pubblicamente del suo difficile passato di fronte alle telecamere, raccontando un pezzo della sua vita che per anni è stato nascosto.

“Io non sono di certo venuto qui per vincere il montepremi finale” ha confidato Andrea Montovoli del GF Vip. “Ho finalmente chiuso un cerchio dopo 17 anni e non ho più nessuna ragione di restare qui dentro. Impazzirei soltanto, lo so” ha concluso.

Gli altri concorrenti della casa si sono dimostrati dispiaciuti dalla decisione che il bell’attore vorrebbe prendere da qui a poco. Anche se, come il pubblico da casa, non sono poi così tanto convinti che porterà realmente a termine questa scelta, visto che non fa che ripeterlo da settimane.

Oltre al possibile abbandono di Andrea Montovoli, stasera ci sarà anche un grosso colpo di scena visto che è stato annullato il televoto di questa settimana. In molti ritengono che tale scelta sia stata presa per sottolineare l’imminente squalifica di Clizia Incorvaia dal GF Vip.

Andrea Montovoli del Grande Fratello Vip, prima della diretta di questa sera, cambierà idea sul suo abbandono?