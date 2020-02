Gf Vip 2020, Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli contro Pago e Serena Enardu: “li vedo sposarsi con le telecamere di Barbara D’Urso”.

Resa dei conti nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli, Serena Enardu e Pago. Serena, dopo essere stata eliminata, è rientrata nella casa per affrontare i suoi ex coinquilini che, negli ultimi giorni, hanno avuto da ridire sulla sua storia d’amore con Pago.

GF Vip 2020, Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli contro Serena Enardu e Pago: “Se lui ha fatto questa cosa, non mi sorprenderebbe se andasse a sposarsi con le telecamere di Barbara d’Urso”

L’ingresso di Serena Enardu nella casa del Grande Fratello Vip 2020, secondo Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli, avrebbe rovinato il percorso di Pago nella casa.

“Se lui ha fatto questa cosa, non mi sorprenderebbe se andasse a sposarsi con le telecamere di Barbara d’Urso”, dice Montovoli, mentre Patrick aggiunge: “Non mi piace la vicenda, lei ha troppo controllo su di lui”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Serena entra nella casa e attacca Patrick e Andrea:

“Smettetela con questa storia, siete tutti in cerca di visibilità, siete lì dentro per questo. Quello che volevo dirvi è che sono entrata in casa dopo tanto tempo rispetto a voi. Nessuno di voi due è mai venuto a chiedere il mio punto di vista. Pago mi aveva parlato di tante persone, in particolare voi, con i quali aveva fatto un bel percorso e andava d’accordo. Poi sono arrivata io e sicuramente non è stato un ingresso facile, io ho subito il vostro atteggiamento inquisitorio in modo molto pesante […] Io sono uscita dalla casa e mi aspettavo un riavvicinamento tra voi, ma il suo cambiamento non è attribuibile a lui”.

A scagliarsi contro Pugliese e Montovoli è anche Pago che punta il dito contro i suoi coinquilini, rei di aver giudicato la coppia e non le persone:

“Voi vedete me stare con una ragazza per la quale mi sono fatto un mazzo così e credete sia venuto qui a fare questa roba per andare in televisione? Purtroppo fare questo mestiere prevede questa visibilità, ma le lacrime non sono mai fasulle. Voi vi siete schierati contro la coppia […] Le cose che avete detto sono inascoltabili e non capisco perché alla vicenda mia e di Serena dobbiate aggiungere queste cose inutili”.