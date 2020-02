Andrea Montovoli è stato raccomandato al GF Vip? L’accusa di Lorenzo Crespi

Andrea Montovoli è stato accusato da Lorenzo Crespi di essere stato raccomandato per prendere parte al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Lorenzo Crespi, sul suo profilo Twitter, non le ha di certo mandate a dire al suo collega Andrea Montovoli, accusandolo di essere entrato nella casa più spiata d’Italia soltanto perché raccomandato. In quanto, sempre secondo quanto dichiarato da Crespi, sarebbe andato a letto con una sessantenne che le avrebbe reso possibile il suo ingresso al Grande Fratello Vip.

“Lo sappiamo tutti che dopo la tua partecipazione all’Isola dei Famosi sei andato a letto con una sessantenne che lavora a Mediaset” ha esordito Lorenzo Crespi su Twitter. “E’ lei che ti protegge e ti ha permesso di essere nella casa!”

Accuse molto gravi quelle di Crespi, che rischierebbero anche conseguenze legali. Anche se ora tutti si chiedono se Andrea Montovoli è stato raccomandato al Grande Fratello Vip o se Lorenzo si è inventato ogni cosa.

Lorenzo Crespi avverte Andrea Montovoli al GF Vip: “Comportati bene!”

In molti si sono chiesti come mai Lorenzo Crespi abbia attaccato Andrea Montovoli del GF Vip, che ieri ha discusso con Serena Enardu nella casa soltanto ora. La risposta è piuttosto semplice: Lorenzo non ha apprezzato come Andrea si sia rivolto ad Antonella Elia, anche se a discutere con la showgirl è stato Patrick Pugliese e non lui.

“Hai trascorso sei mesi in carcere e poi ti ritrovi a ridere in faccia ad una donna che sta piangendo di fronte a te” ha scritto Lorenzo Crespi contro Andrea Montovoli del GF Vip. “Non hai imparato niente la dentro, vero? Comportati bene!” ha concluso l’attore, facendo riferimento anche al passato difficile del concorrente di Alfonso Signorini.

Dopo le pesanti accuse fatte dall’attore, durante il prossimo appuntamento con il reality show di canale 5, vedremo presto un confronto tra Lorenzo Crespi e Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip?