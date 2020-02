Benji e Fede si sono sciolti per Bella Thorne: arriva la conferma

Benji e Fede si sono sciolti a causa della relazione del musicista con l’ex stella della Disney Bella Thorne

Da giorni non si fa altro che parlare di Benji e Fede. Il famoso duo musicale, tutto italiano, ha deciso di separare le proprie strade artistiche senza rivelare però il motivo che li ha spinti a dirsi addio musicalmente.

Tante sono state le indiscrezioni trapelate in rete su questo argomento, e quasi tutte riguardavano Bella Thorne, ma poco fa è arrivata la conferma del motivo che avrebbe indotto il duo a sciogliersi.

La notizia è stata lanciata dal settimanale Spy, che ha rivelato che Benji e Fede si sono sciolti a causa di Bella Thorne. In quanto i numerosi impegni nel bel paese impedivano a Benjamin Mascolo di stare il più a lungo possibile con la sua compagna negli States.

Benji e Fede si sciolgono | Benjamin Mascolo lascia l’Italia per Bella Thorne

Come anticipato, Benji e Fede si sono sciolti in quanto i numerosi impegni in Italia impedivano al musicista del duo di spostarsi liberamente per raggiungere la sua compagna.

A complicare questa storia, però, c’è un altro importante fattore: Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno una relazione poliamorosa. E, quando il bel musicista non è in America, l’ex stella della Disney intratterrebbe le sue giornate in compagnia di Alex Martini. Nonostante il membro di Benji e Fede abbia accettato questa condizione amorosa, sarebbe però infastidito dalla vicinanza tra le due ragazze e vorrebbe essere l’unico ad occupare il cuore di Bella Thorne.

Prima dell’annuncio del settimanale, numerosi retroscena su Bella Thorne riguardavano la rottura tra i due e questa notizia sembra confermare il tutto.

Almeno per il momento però Federico Rossi e il suo compagno artistico hanno deciso di non replicare di fronte a queste indiscrezioni.

Nonostante la separazione artistica, Benji e Fede sono pronti a salutare i loro fan con l’ultimo concerto di addio a Verona.