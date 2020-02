Benji e Fede si sono separati: il retroscena su Bella Thorne spiazza

Benji e Fede hanno scelto di separarsi. Secondo recenti indiscrezioni, il duo si sarebbe sciolto a causa di Bella Thorne

Benji e Fede hanno da poco annunciato di voler sciogliere il duo che formano da quasi 10 anni. Almeno per il momento, i due giovani cantanti hanno preferito non sbilanciarsi sul motivo che li ha portati alla rottura, promettendo ai loro fan di raccontare tutta la verità del caso nel loro primo libro in uscita, Naked.

In rete, ovviamente, iniziano a spuntare i primi retroscena sul caso e, secondo quanto riportato da La voce di Napoli e Il Tempo, il motivo di tale rottura sarebbe da riscontrare nell’attrice Bella Thorne. Per quale motivo?

Bella Thorne e Benjamin Mascolo da svariato tempo formano una coppia, di tipo poli amoroso che ancora oggi fa tanto discutere, coppia che ha deciso di convolare a nozze. L’attrice, però, non sarebbe ben vista dai fan tanto da portare alla rottura del duo.

Benji e Fede si sono sciolti per Bella Thorne? Loro, almeno per il momento, hanno preferito non replicare e aspettare l’uscita del libro.

Leggi anche:

Claudio Cecchetto: malore improvviso durante l’evento di Benji & Fede

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Perché Benji e Fede si sono sciolti? Tutta la verità

Alcuni portali, però, sembrano smentire questa voce e ad indicare un altro motivo perché Benji e Fede si sono sciolti.

Secondo Il Resto del Carlino, infatti, il duo, che da poco ha annunciato di voler dividere le proprie strade artistiche, avrebbe semplicemente scelto di tentare, come nelle più famose boy band, la carriera di solisti e non c’entrerebbe nessuna fidanzata o futura moglie dietro questa scelta che tanto sta facendo discutere.

Anche perché, come i fan più attenti hanno notato, era da un po’ di tempo che Benjamin Mascolo e Federico Rossi non apparivano più insieme. Il primo era impegnato con la sua compagna, il secondo con sua madre alle Maldive, episodio che ha generato un terribile scherzo alla sua fidanzata Paola Di Benedetto al GF Vip.

Al momento però, è bene specificare, che Benji e Fede hanno preferito non confermare, né tanto meno smentire, certe notizie, aspettando di raccontare la loro versione della storia con l’uscita del nuovo libro.

Intanto però Benjamin Mascolo si gode la sua relazione con Bella Thorne, nonostante lei non sia ben vista delle fan, e Federico Rossi non vede l’ora di poter riabbracciare la sua Paola Di Benedetto, attualmente impegnata con la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Leggi anche:

GF Vip | Paola Di Benedetto confessa: “Ecco perché ho perdonato Fede”

Benji e Fede dopo la rottura proseguiranno con le loro carriere in versione da solista o il duo ha scelto di mettere in pausa anche le rispettive strade artistiche per dedicarsi alla propria vita sentimentale?