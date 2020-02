GF Vip | Serena Enardu si scaglia contro Andrea Montovoli: “Fa paura!”

GF Vip | Serena Enardu si è scagliata contro Andrea Montovoli, in quanto quest’ultimo ha chiesto al pubblico di far uscire Pago dalla casa

Serena Enardu, nel bene o nel male, ha sempre mostrato una certa schiettezza. Per questo motivo, infatti, non stupisce come l’ex tronista di Uomini e Donne anche dopo la sua uscita dal GF Vip abbia continuato a dire la sua, oltre che per supportare il suo compagno, in merito a quello che succede nella casa più spiata d’Italia.

Serena, nelle scorse ore, si è duramente scagliata contro Andrea Montovoli, in quanto quest’ultimo prima aveva dichiarato che secondo il suo parere Pago e Serena dovevano viversi la loro relazione al di fuori delle telecamere e farsi il loro percorso nella casa singolarmente e, ora che la Enardu è uscita, invece di supportare Pacifico a restare, ha chiesto al pubblico di votare il cantante per farlo uscire, in modo tale che possa riabbracciare la sua compagna.

Serena Enardu ha attaccato Andrea Montovoli al GF Vip, facendo notare al pubblico che il suo è un puro ragionamento di strategia, in quanto le coppie all’interno della casa fanno paura perché viste con una marcia in più per arrivare in finale.

Serena Enardu lancia un appello per Pago al GF Vip: “Merita di restare”

Serena Enardu, oltre a scagliarsi contro Andrea Montovoli del Grande Fratello Vip, che lunedì scorso ha raccontato del suo passato difficile, ha fatto un appello ai suoi fedeli followers. Che cosa ha chiesto l’ex tronista di Uomini e Donne?

Serena ha chiesto di non badare alle strategie dei concorrenti della casa, che starebbero indirizzando a loro piacimento anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ma di continuare a supportare Pago al GF Vip.

“Vi prego di continuare a supportare Pacifico” ha chiesto l’ex concorrente di Alfonso Signorini. “E’ l’unica persona vera ed onesta, che merita assolutamente di restare all’interno della casa!” ha concluso Serena Enardu dopo il GF Vip, che ieri aveva commentato la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Il pubblico ascolterà il suo appello e deciderà di far restare Pago al Grande Fratello Vip? Staremo a vedere.