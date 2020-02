Un dolce semplice, veloce e molto salutare: il budino di mela è così e ha anche il vantaggio di costare pochissimo.

Le mele fanno bene e sono salutari, quante volte ce lo siamo sentite ripetere. Anche perché in effetti è vero, in tutte le stagioni dell’anno perché ce ne sono di ottima qualità sempre. Ma per rompere la monotonia delle solite ricette, perché non provare il budino di mela?

Un dolce semplice e decisamente poco calorico. Ogni porzione, almeno per le dosi che vi forniamo sono circa 95 calorie. Quindi è perfetto per terminare un pasto, ma anche come spuntino a metà mattinata oppure nel pomeriggio. Una ricetta semplicissima, veloce e che potete anche preparare in anticipo per tenerla pronta quando vi serve.

Budino di mela, pronto in pochi minuti

Quali varietà scegliere per un ottimo budino di mela? Chi ama un gusto più intenso può puntare sule mele renette, mentre chi gradisce di più il dolce sulle Golden, oppure sulle Fuji. Ci sono tante possibilità di scelta, non potete sbagliarvi.

Ingredienti (per 4 persone):

3-4 mele di media grandezza,

8 g colla di pesce

150 ml vino bianco

4 chiodi di garofano

mezzo limone

cannella q.b,

olio d’oliva

Preparazione:

Cominciate la ricetta di questi succosi budini di mela ammollando in acqua fredda i fogli della colla di pesce. A parte, pelate le mele (ma la buccia la potete anche lasciare) e affettatele nel senso della lunghezza.

Quindi mettete le fette di mela in un pentolino e cuocetele fino a quando non cominciano a disfarsi. Unite poi i chiodi di garofano e la buccia di mezzo limone non trattato. In ultimo, lontano dal fioco ma con le mele ancora calde, anche la colla di pesce ben strizzata e fate assorbire bene. Poi frullate con un frullatore ad immersione.

Ungete con un filino di olio quattro pirottini. Riempiteli fino quasi all’orlo e metteteli in frigorifero per almeno quattro ore affinché si rapprendano. Al momento di servire, rigirate i vostri budini sul piatto e decorate a piacere: ad esempio con granella di mandorle, oppure gocce di cacao. Ma ci stanno benissimo anche dei pezzetti di zenzero.