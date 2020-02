Grande Fratello Vip | Alfonso Signori ha tirato un brutto scherzo a Paola Di Benedetto facendole credere di essere stata tradita dal suo compagno Federico Rossi di Benji e Fede

Alfonso Signorini è stato più cattivo che mai in questa puntata del Grande Fratello Vip tutta dedicata all’amore.

Il conduttore ha chiesto a Paola Di Benedetto di andare nel fustigatoio, perché aveva delle notizie sul suo fidanzato Federico Rossi, di Benji e Fede, che voleva condividere con lei in privato, lontano dagli altri concorrenti della casa.

Alfonso ha confidato alla modella che il suo fidanzato al momento non è reperibile perché si trova alle Maldive con un’altra donna. Paola è apparsa in un primo momento preoccupata, per poi confidare al conduttore che perdonerebbe il suo compagno soltanto se è andato con sua madre, l’unica donna che accetta.

Signorini ha mostrato allora le foto di Federico Rossi alla sua concorrente, provando che il cantante è sì alle Maldive con un’altra donna, ma questa è effettivamente sua madre. Alfonso Signorini ha tirato un brutto scherzo a Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, facendole prendere un grosso spavento.

Grande Fratello Vip: Federico Rossi dedica una canzone a Paola Di Benedetto

Dopo avergli fatto quel terribile scherzo, Alfonso Signorini ha mostrato a Paola Di Benedetto al GF Vip, che di recente ha raccontato com’è nato l’amore con Fede, il regalo che il suo compagno le ha fatto recapitare dagli autori del reality show di canale 5.

Federico Rossi ha scritto una canzone per Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, dove le racconta tutto l’amore che prova per lei e di quanto lui senta la sua mancanza in questi giorni in cui lei si trova nella casa più spiata d’Italia.

“Sono fiero di te amore mio” ha esordito Fede nella clip, di recente Paola aveva raccontato anche il motivo per cui aveva scelto di perdonarlo in passato. “Sono orgoglioso di te e del tuo percorso” ha concluso, facendo scoppiare la ragazza in lacrime dall’emozione.

Paola Di Benedetto al Grande Fratello ha ricevuto finalmente la sorpresa che da tempo aspettava.