GF Vip | Il popolo del web ha accusato Federico Rossi di Benji e Fede di aver tradito Paola Di Benedetto. La reazione del cantante non è tardata ad arrivare

Federico Rossi, come ben noto, è il fidanzato di Paola Di Benedetto del GF Vip da diverso tempo.

I due non hanno mai nascosto, nonostante la giovane età, di aver vissuto dei momenti difficili. Il settimanale Chi, durante il corso della scorsa estate, accusò Federico Rossi di Benji e Fede di aver tradito la modella con l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi Emma Muscat.

Il pubblico del GF Vip ha ricordato al cantante quel momento e lui ha perso la calma, rispondendo con parole feroci che ha poi cancellato subito dopo. Gli screen però, sono state prontamente pubblicati dal portale web Bitchy F.

GF Vip | Federico Rossi ha tradito Paola Di Benedetto? Lui fa chiarezza

Il fidanzato di Paola Di Benedetto del Grande Fratello Vip ha perso la calma con gli utenti della rete, rispondendo loro per le rime, visto che lo hanno accusato di aver tradito la modella.

“Ma cosa ne pensate voi?” ha esordito il cantante di Benji e Fede. “Siete un rumore che fa da sottofondo, un misto continuo di ignoranza e frustrazione personale” ha proseguito il fidanzato di Paola. “Traslata in una malignità fine a se stessa” ha continuato. “Imparate a vivere del vostro!”

Una reazione giustificata quella dell’artista, che fin dall’ingresso di Paola Di Benedetto nella casa non riceve altro che messaggi di questo tipo, che lo accusano di aver tradito la sua compagna.

Sarà forse anche per questo che Fede non ha ancora fatto una sorpresa alla sua fidanzata al GF Vip, per non dare adito ad ulteriori polemiche e sterile gossip? Quel che è certo è che la storia tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi prosegue a gonfie vele.

Intanto, tra poco ore ci sarà una nuova diretta con il Grande Fratello Vip dopo l’abbandono di Barbara Alberti, il televoto è stato sospeso. Alfonso Signorini dovrà spiegare al pubblico da casa il motivo per cui la scrittrice ha scelto di abbandonare il gioco, ma non solo.

Nel corso della serata sarà sicuramente dedicato uno spazio, probabilmente a fine puntata, anche all’incidente imbarazzante di Michele Cucuzza.