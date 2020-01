Dove trovare i codici sconto Groupon segreti

Cos’è Groupon

Che cosa sia Groupon ormai lo sappiamo tutti! Ricapitolando in breve, per quei pochi che ancora non conoscessero questo portale, possiamo definirlo come il sito di riferimento per acquistare attività ed oggetti a prezzi super scontati. Scorrendo infatti le pagine del marketplace è possibile acquistare cene in ristoranti prestigiosi ed esperienze divertenti apprezzi decisamente vantaggiosi. Ma non solo, nutrita è ormai anche la categoria dedicata allo shopping generale dove poter trovare gioielli, giocattoli, moda per uomo donna e bambino, accessori auto e così via. Il risparmio è generato dall’applicazione del concetto di gruppo d’acquisto (vengono comprate contemporaneamente diverse cose pagando le così ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di mercato). Per fare un esempio pratico, Groupon ti permette di cenare in un ristorante stellato pagando un conto decisamente inferiore a quello proposto sul menù!

Come risparmiare con sconti Groupon segreti

E se a questo già ingente risparmio se ne potesse aggiungere dell’altro? E se potessi ottenere il risparmio all’acquisto con risparmio? È proprio quello che succede aggiungendo un codice sconto Groupon ai deal proposti. I codici sconto, chiamati anche codici promozionali o coupon, sono dei veri e propri codici alfanumerici che vengono periodicamente emessi dal portale stesso e pubblicati in giro per la rete. Questi si trovano infatti su Blog o riviste di settore, in funzione anche alla categoria merceologica alla quale sono dedicati. I coupon possono infatti riguardare un solo settore, ad esempio BELLA30 garantisce uno sconto del 30% su tutti i coupon del gruppo Bellezza e Spa. Oppure tutto il sito, come ad esempio SCONTO10 che ti permette di ottenere una riduzione del 10% sui deal della categoria Vicino a Te, Viaggi e Shopping. Un aspetto dei codici sconto da tenere presente è la loro validità. Questi infatti hanno una data di scadenza oltre il quale non è più possibile utilizzarli.

Dove trovare i codici sconto / coupon Groupon

In un contesto simile, chi ama fare grandi affari dovrebbe passare tutta la giornata a spulciare la rete sito per sito per vedere se sono stati pubblicati dei codici promozionali validi. Per ovviare ad una situazione stressante causata dalla ricerca frenetica, è possibile consultare dei siti ad hoc che raccolgono tutti i coupon Groupon. Per ogni coupon sono descritti nel dettaglio la validità, sia in termini di tempo che di campo di applicazione, e la modalità di funzionamento. Una comodità ancora maggiore è iscriversi alla newsletter di Groupon. In questo modo sarai infatti avvisato automaticamente ogni volta che Groupon pubblica un coupon di sconto. L’iscrizione alla newsletter è sempre gratuita.

Come si applica il codice sconto su Groupon

In generale ci sono due diversi modi con cui questi sconti vengono creati e quindi applicati. Il primo prevede l’auto indirizzamento cliccando automaticamente sul coupon. In pratica direttamente il sito nella pagina dedicata alla promozione esposta. I prezzi indicati o i vantaggi promessi sono già calcolati ed è sufficiente procedere con il normale iter di shopping online.

Nel secondo caso invece vengono proposti dei veri e propri codici alfanumerici, come ad esempio i già citati SCONTO10 e BELLA30, da copiare per poterli poi incollare nella casella opportuna al momento del pagamento. La procedura è semplice e veloce. Dopo aver scelto sul sito di Groupon le attività ed i deal da acquistare, basterà inserirli nel carrello facendo clic sul tasto “Compra”. Si aprirà dunque una pagina di riepilogo dove inserire il metodo di pagamento scelto. È possibile infatti decidere di pagare con carta di credito Visa, MasterCard, American Express o tramite PayPal.

Nella parte in alto a destra della pagina è presente un piccolo riquadro definito “Riepilogo d’ordine” dove è ben indicato il subtotale. Sotto spicca una scritta in blu “Codice promozionale”. Cliccando sulla scritta appariranno due piccoli rettangolini. Dove c’è scritto “codice promozionale” bisogna incollare il codice alfanumerico copiato in precedenza. Cliccando poi su applica la pagina, si aggiornerà proponendo il nuovo totale con annesso lo sconto. Nel caso in cui il coupon fosse scaduto o non applicabile all’acquisto in questione e quindi negato, si aprirà una piccola finestrella pop-up dove vengono spiegate le motivazioni del rifiuto.