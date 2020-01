Paola Di Benedetto svela un retroscena sui cachet del GF Vip 2020

Paola Di Benedetto, nel cuore della notte, si è lasciata andare ad un’inattesa confessione riguardante i cachet dei concorrenti del GF Vip 2020

La modella Paola Di Benedetto, nel cuore della notte, si è lasciata scappare qualche retroscena di troppo sul cachet che i concorrenti del GF Vip ricevono per prendere parte al programma. Ma procediamo con calma.

Barbara Alberti, nella diretta di ieri, ha annunciato di voler abbandonare il reality show di Alfonso Signorini perché non riesce più a distinguere la realtà dalla finzione. I suoi compagni di viaggio, in particolar modo la fidanzata di Federico Rossi, le hanno consigliato di aspettare l’esito delle nominations di lunedì. In quanto il pubblico da casa potrebbe scegliere di eliminarla dal gioco.

“Se ti ritiri, ci vai a perdere soltanto tu” ha esordito Paola Di Benedetto al GF Vip. “Non ti danno più il cachet che ti spetta” ha proseguito, fin quando la regia non ha deciso di cambiare inquadratura.

Paola Di Benedetto ha fatto intendere al pubblico da casa, dopo la verità sui contratti Rai di Adriana Volpe, quanto guadagno i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Ciascun concorrente ha un cachet diverso in base alla propria popolarità. Personaggi emergenti come Andrea Denver o Elisa De Panicis, avranno avuto sicuramente un budget minore rispetto ad Antonella Elia o Rita Rusic, ma non solo.

Oltre al guadagno “fisso”, i concorrenti ricevuto un maggior compenso in base ai giorni di permanenza all’interno del GF Vip.

Questo discorso è nato dopo la volontà di Barbara Alberti di abbandonare il gioco. Paola Di Benedetto ha parlato dei cachet del Grande Fratello Vip suggerendo alla scrittrice di attendere ancora qualche giorno prima di lasciare il programma, altrimenti non avrebbe guadagnato un singolo euro da tutta quest’esperienza televisiva.

La scrittrice ascolterà il consiglio della fidanzata di Federico Rossi, aspettando la decisione del pubblico per due giorni scarsi, o varcherà la soglia rossa?