Grande Fratello Vip | Licia Nunez: il ricordo del figlio scomparso

Grande Fratello Vip | Licia Nunez dopo la diretta di ieri sera ha ricordato la scomparsa di suo figlio

Settimana difficile per Licia Nunez. L’attrice, durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, ha scoperto di essere stata lasciata dalla sua fidanzata Barbara attraverso un post sui social.

Barbara, la fidanzata di Licia Nunez del GF Vip, ha rivelato che un gesto della concorrente è stato imperdonabile e per questo motivo ha scelto di terminare la loro relazione.

Nel cuore della notte, oltre a provare a capire perché di tale decisione, Licia ha anche ricordato la scomparsa di suo figlio al Grande Fratello Vip.

Leggi anche:

Alfonso Signorini bacia Pupo sulla bocca al Grande Fratello Vip

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Grande Fratello Vip: la Nunez ricorda il figlio scomparso

Licia Nunez, in compagnia di alcuni suoi compagni di viaggio all’interno della suite, ha commentato la difficile puntata. In quanto la sua fidanzata l’ha lasciata sui social.

L’attrice ha però rivelato a Clizia Incorvaia al GF Vip di vivere a metà da quando ha perso il suo bambino. La perdita è avvenuta ben 17 anni fa, ma da allora l’attrice si sente incompleta e prova ogni giorno a concentrarsi sul futuro piuttosto che sui ricordi del passato.

Clizia Incorvaia ha provato a consolare la sua amica, ricordandole che è ancora giovane ed è in tempo per poter mettere al mondo un figlio quando vuole. Le due si sono concesse un tenero abbraccio, sperando possa alleviare le pene dell’attrice durante la notte.

Licia Nunez ha parlato della scomparsa del figlio al Grande Fratello Vip. Un argomento delicato, che mai prima di ora era stato affrontato dall’attrice.

Una serata ricca di colpi di scena che ha visto anche il crollo emotivo di Barbara Alberti al GF Vip, che ha rivelato di avere tutte le intenzioni di non proseguire fino in fondo con il programma. In quanto avrebbe non poche difficoltà a distinguere la realtà dalla finzione e fare le nominations sarebbe ogni volta più difficile per lei.

Il pubblico asseconderà il suo desiderio durante la diretta di lunedì sera e Barbara farà maggiore chiarezza sui motivo della sua rottura con la Nunez?