Alfonso Signorini bacia Pupo sulla bocca al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha aperto la diretta di questa sera del Grande Fratello Vip dando un bacio sulla bocca al suo opinionista Pupo

Alfonso Signorini ha dato il via a questa nuova puntata del Grande Fratello Vip baciando sulla bocca il suo opinionista Pupo.

No, tra i due non è nata nessuna storia d’amore o qualche campagna contro l’omofobia. Perché i due, allora, si sono baciati?

L’opinionista Pupo al GF Vip ci ha tenuto a precisare che, contrariamente a quanto riportato sulle varie testate, lui non ha assolutamente nulla contro il padre di casa. Né tanto meno che tra i due ci sia stato qualche screzio, tutt’altro.

Alfonso Signorini ha baciato Pupo al GF Vip per dimostrare che tra di loro non c’è alcun tipo di astio.

Grande Fratello Vip: Pupo difende Alfonso Signorini e lancia una frecciatina a Salvo

Pupo oltre a smentire qualsiasi tipo di screzio o lite con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, ha anche lanciato una frecciatina a Salvo Veneziano.

L’opinionista ci ha tenuto a precisare che non ha litigato con il padrone di casa, come ha sostenuto Salvo Veneziano dopo la diretta di lunedì, ironizzando anche sulla spiegazione fornita sulla figura retorica dell’iperbole.

“Io non ho mai avuto nulla contro Alfonso Signorini” ha esordito Pupo al Grande Fratello Vip. “Ho letto un po’ di cose e non mi sono piaciute, non corrispondono alla verità” ha proseguito il cantante.

“Noi non abbiamo mai litigato e non ci odiamo” ha concluso. Collegandosi a questa parole, Wanda Nara ha subito approfittato del momento per lanciare una proposta ai due uomini dello studio.

“Perché non vi baciate? Su!” ha proposto Wanda Nara al Grande Fratello Vip, trovando un certo consenso da parte del pubblico da casa che ha prontamente applaudito alla scena andata in onda sul piccolo schermo. Ma la tenerezza nella casa è durata ben poco: il conduttore ha rimproverato i suoi concorrenti per le forti offese nei confronti di Valeria Marini.