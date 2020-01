GF Vip | Salvo Veneziano dopo la puntata di ieri sera si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram contro il conduttore Alfonso Signorini

Salvo Veneziano non ha preso bene le parole pronunciate durante la diretta di ieri al GF Vip da Alfonso Signorini.

Il conduttore, che aveva da poco accolto Pasquale Laricchia in studio, ha spiegato al suo concorrente che le parole di Barbara Alberti nei suoi confronti non vanno percepite come un’offesa, in quanto la scrittrice aveva semplicemente utilizzando un’iperbole per esprimere un concetto.

A quel punto, però, l’opinionista Pupo ha fatto notare al padrone di casa che anche Salvo Veneziano al GF Vip aveva utilizzato un’iperbole con Elisa De Panicis, ma il conduttore lo ha subito stoppato.

“No, Pupo. Quella non era un’iperbole. Erano frasi stupide sulla violenza sulle donne e nel mio programma certi messaggi non passano!” ha tuonato Alfonso Signorini, ma ovviamente la risposta dell’ex concorrente non è tardata ad arrivare.

“Complimenti ad Alfonso per aver accostato ancora una volta la mia immagine alla violenza sulle donne”.

Salvo Veneziano contro Alfonso Signorini dopo il GF Vip

Salvo Veneziano, che recentemente ha avuto un nuovo confronto con Elisa De Panicis a Live Non è la d’Urso, non le ha di certo mandate a dire sul conduttore del Grande Fratello Vip.

“Anche lui ha utilizzato, proprio come me” specifica l’ex concorrente su Alfonso Signorini. “Il termine scannare. Lui lo ha utilizzato facendo rifermento agli abitanti della casa e alla nominations” ha proseguito Salvo Veneziano furioso dopo il GF Vip.

“Ma suppongo che in questo caso vadano bene, no?”. L’ex concorrente ha poi provocato Alfonso Signorini. “E’ un termine goliardico?”

Almeno per il momento, il conduttore ha preferito non replicare. Anche se Salvo, prima della provocazione a Signorini, si è anche scagliato in un duro attacco contro gli ex compagni di viaggio.

Quest’esperienza, purtroppo, non è andata come lo storico concorrente sperava andasse.