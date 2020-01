GF Vip | Andrea Denver sta mentendo? I dubbi di Paola Di Benedetto

GF Vip | Paola Di Benedetto sta iniziando a sospettare di Andrea Denver dopo il confronto avuto ieri con Elisa De Panicis

Andrea Denver, durante la diretta di ieri sera del GF Vip, ha avuto il tanto atteso confronto con Elisa De Panicis.

Secondo il bel modello, il confronto di ieri è stato calmo e tranquillo ed avrebbe fatto chiarezza sul suo rapporto con l’influencer.

Paola Di Benedetto, che è amica di entrambi i ragazzi, sembra pensarla in maniera completamente diversa. “Scusami se te lo dico, tu hai detto di avere una compagna al di fuori della casa” ha esclamato la fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede. “Ed Elisa ha detto che tu l’hai invitata in albergo mentre eri impegnato con lei e tu sei tranquillo?” ha continuato Paola Di Benedetto, che trova assurdo che Andrea non si preoccupi di come possa reagire la sua compagna all’ascoltare queste dichiarazioni di Elisa De Panicis.

Tanto far nascere un dubbio in Paola: Andrea Denver ha finto di essere fidanzato al GF Vip?

Leggi anche:

GF Vip | Clizia Incorvaia ha paura di Ivan Gonzalez: cosa è successo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Paola Di Benedetto dubita di Andrea Denver al GF Vip

Paola Di Benedetto, ma anche tutto il pubblico del Grande Fratello Vip, sta iniziando a dubitare che Andrea Denver sia realmente fidanzato.

Dopo le rivelazioni choc di Elisa De Panicis, la modella non riesce a comprendere come mai il suo collega sia rimasto inflessibile di fronte a certe affermazioni.

“Per me è follia. Io farei il diavolo a quattro per non far venire dubbio alla persona che ho accanto e tu sei completamente calmo” ha spiegato Paola Di Benedetto al GF Vip.

“Elisa ha detto che volevi averla in albergo per un messaggio e tu eri fidanzato” ha proseguito la modella, che ieri è rimasta profondamente imbarazzata da Patrick Pugliese.

“Ma io l’ho invitata in amicizia, non c’era nulla di malizioso in quell’invito. Per questo sono calmo. Per me è stato un confronto costruttivo, che ha chiarito ogni cosa” ha specificato Andrea Denver del Grande Fratello Vip.

Anche se Paola, e tutto il pubblico, sembra essere di tutt’altro parere. Iniziando a sospettare che Andrea non sia realmente impegnato come ha sempre sostenuto fin dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia.