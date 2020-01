GF Vip, Elisa De Panicis smaschera Denver | Signorini: svela il fidanzato

Elisa De Panicis smaschera Andrea Denver al GF Vip: “hai una fidanzata e mi inviti nel tuo albergo?”. Signorini svela il nome del fidanzato di lei.

Elisa De Panicis torna nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con Andrea Denver. Il modello, finito in nomination la scorsa settimana, è convinto che ad influire sul voto siano state le dichiarazioni fatte da Elisa che, eliminata la settimana scorsa, è tornata in casa per la resa dei conti.

GF Vip 2020, Elisa De Panicis contro Andrea Denver: “mi hai invitata nel tuo albergo”. Signorini: “leri è fidanzata con il calciatore del Milan, Hernandez”

Elisa De Panicis, dopo il confronto con Salvo Veneziano, si è ritrovata faccia a faccia con Andrea Denver. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Elisa De Panicis ha svelato di aver avuto un flirt con Andrea Denver durato, tra alti e bassi, un anno e mezzo.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

«Andrea io sono qui per spronarti come sempre, per due anni ti ho sempre ascoltato, a un certo punto c’è stato un blocco nei tuoi confronti, prima ti dicevo sempre sì poi a un certo punto ho deciso di dire di no. Quando ci siamo sentiti al telefono non era un complotto», esordisce Elisa che viene interrotta da Signorini che chiede ai due di raccontare la verità.

Leggi anche—>GF Vip | Gaffe di Antonella Elia: “Valeria Marini è un cesso”

Denver nega e poi chiarisce: “Io ho una ragazza” e la De Panicis ribatte: “Tu dici di essere fidanzato e poi mi hai invitata nell’albergo a fare un massaggio?”.

Signorini blocca tutto e sgancia la bomba sulla vita privata di Elisa: «va bene queste cose le chiarirete fuori, caro Denver non preoccuparti perchè la bella Elisa ha il cuore è già occupato con il terzino del Milan Ernandez».