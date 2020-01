Live Non è la d’Urso | Confronto Salvo ed Elisa: “Ho subito violenza”

Live Non è la d’Urso | Barbara d’Urso ha invitato Salvo Veneziano ed Elisa De Panics ad avere un confronto sul piccolo schermo

Barbara d’Urso ha proposto al suo fedele pubblico un nuovo confronto tra Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis a Live Non è la d’Urso.

I due sono stati rinchiusi nel famoso ascensore del programma, durante quel momento l’influencer ha fatto una vera e propria rivelazione choc sul suo passato.

“Non l’ho mai confessato a nessuno” ha esordito la De Panicis. “Ma ho già subito violenza in passato” ha continuato. “Quando avevo 17 anni e sono stata malissimo”.

Elisa De Panicis a Live Non è la d’Urso ha fatto una rivelazione inaspettata, tanto da spiazzare non solo Salvo Veneziano, ma anche Barbara d’Urso.

Elisa De Panicis, che aveva già avuto un confronto con Salvo Veneziano al GF Vip, ha rivelato a Live Non è la d’Urso di aver subito violenza in passato e di esserne uscita soltanto grazie all’aiuto di specialisti.

“Ho subito violenza quando aveva 17 anni” ha spiegato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Sia a livello psicologico che fisica da parte di un ragazzo. Ne parlo ora dopo 10 anni per la prima volta” ha continuato la De Panicis.

“Ne sono uscita grazie all’aiuto di specialisti, altrimenti non so come avrei fatto” ha concluso di fronte ad un’incredula Barbara d’Urso. Salvo Veneziano a Live Non è la d’Urso è rimasto mortificato di fronte alle rivelazioni della sua collega, ma ci ha tenuto a specificare ancora una volta che non intendeva assolutamente ferirla con le parole, sbagliatissime, pronunciate sul suo conto al Grande Fratello Vip.

A causa di quel momento, anche la sua famiglia ne sta pagando le conseguenze. Qualche ora fa, a Domenica Live, la figlia di Salvo Veneziano ha confidato di essere vittima di bullismo dagli utenti della rete sui social.