Taylor Mega smascherata a Live | Barbara d’Urso: “Da me non vieni più”

Taylor Mega smascherata a Live | Barbara d’Urso: “Da me non vieni...

Taylor Mega è stata smascherata a Live Non è la d’Urso dall’amico di Antonella Elia. Tanto da spingere la conduttrice Barbara d’Urso a non volerla più nei suoi programmi

Taylor Mega è stata ufficialmente bannata da Barbara d’Urso a Live. Cosa è successo?

Durante un confronto con Gianluca, migliore amico di Antonella Elia, è venuto fuori che la bella influencer qualche tempo fa ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che la immortala fare il dito medio di fronte alle vetture della polizia.

“Taylor, ha davvero fatto questa foto?” ha chiesto Barbara d’Urso alla sua ospite. Dopo numerosi attimi di silenzio, Taylor Mega a Live Non è la d’Urso ha detto di non ricordare se ha posato o meno per questo scatto.

“Beh, nel caso sappi che nel mio programma non vieni più” ha replicato la conduttrice, gelando la bionda influencer.

Live Non è la d’Urso: la foto di Taylor Mega che ha fatto infuriare Barbara

Barbara d’Urso aveva invitato Taylor Mega per parlare dei suoi continui screzi con Antonella Elia, ma mai nessuno si sarebbe aspettato che sarebbe diventato qualcosa di più che del semplice gossip relativo al Grande Fratello Vip.

Taylor, dopo aver avuto cali di memoria relativi alla foto, ha comunicato alla bella conduttrice partenopea di non voler più essere ospite nei suoi programma a causa di alcuni nuovi progetti top secret.

“Ti auguro tanta fortuna per questi nuovi progetti” ha esordito Barbara d’Urso contro Taylor Mega a Live Non è la d’Urso. “Ma se tu hai davvero fatto la foto di cui Gianluca ha parlato” ha proseguito la bella conduttrice partenopea. “Sono io che non ti invito più nei miei programmi. Ciao” ha concluso la d’Urso.

Barbara d’Urso ha servito al pubblico un nuovo memorabile momento, che in molti hanno accostato al suo famoso Salutame a Soreta detto a Vessicchio.

La foto di Taylor, che fa il dito medio di fronte alle vetture della polizia, intanto è già virale.