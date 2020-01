Antonella Elia al Gf Vip | Taylor Mega la prende in giro così

Antonella Elia entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020 subendo un brutto scherzo: Taylor Mega la prende in giro così su Instagram.

Taylor Mega si scaglia contro Antonella Elia durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2020. L’influencer con cui la Elia aveva litigato in diretta a Live – Non è la D’Urso ha commentato al vetriolo su Instagram l’ingresso nella casa di Antonella.

Antonella Elia entra nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Taylor Mega: “questo è l’ingresso che ti meriti”

Taylor Mega non ha perso l’occasione per lanciare una frecciatina ad Antonella Elia durante il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 2020 animata dalla presenza di Serena Enardu che spera di poter avere un confronto con Pago, Antonella Elia è entrata subendo uno scherzo da parte degli autori che hanno riversato un fiume di vernice sul vestito della showgirl.

Nel vedere l’ingresso della Elia, Taylor Mega ha commentato così: “questo è l’ingresso che ti meriti”. L’influencer, poi, ha postato i video del suo ingresso e della sua prima doccia nella casa.

La rivalità tra la Elia e la Mega è iniziato durante una puntata del programma di Piero Chiambretti, “La Repubblica delle Donne”.

“Io non vorrei essere una vecchia bacchettona, ma in questo caso mi sento tale. Mancate di un vero messaggio per i vostri coetanei. La bellezza così sfrontata è così diseducativa. A me di vedere il vostro cu*o e le vostre te**e non me ne frega un cavolo. E se ci fosse un uomo svestito e tatuato io direi la stessa cosa. Non vuol dire che bisogna essere tutte mign**te. Non vi dico che siete mig**tte per carità. Ma non è che dobbiamo essere tutte mign**te nel 2019.

Ma mign**ta è una parola di uso comune. L’ho detto in modo generico. Certo voi rappresentate un po’ questo stereotipo della mign**ta. Comunque io dalla parte vostra non ci sto”.

Taylor, ora, continuerà a commentare l’avventura della Elia nella casa del Gf Vip?