Nina Moric asfalta la mamma di Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso

Nina Moric ha asfaltato la mamma del suo ex fidanzato Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso. La donna ha provato a difendere, senza successo, suo figlio

La modella croata Nina Moric a Live Non è la d’Urso è tornata sul piccolo schermo degli italiani per difendere la sua versione dei fatti. Mentre la mamma di Luigi Favoloso da Barbara d’Urso per difendere, senza riuscirci, suo figlio.

Lo scontro tra le due ha scatenato in maniera inevitabile la reazione del pubblico, che si è scagliato contro la madre dell’ex concorrente del Grande Fratello. Il motivo?

La donna ha sostenuto di avere delle prove schiaccianti che proverebbero che Nina Moric ha mentito su Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso .

La prova era un messaggio vocale della modella, che avrebbe rivelato ogni cosa. Peccato che quando il messaggio vocale è stato mandato in onda non ha provato un bel niente, se non le risate del pubblico per il goffo tentativo della donna di difendere suo figlio.

Leggi anche:

Live Non è la d’Urso | Confronto Salvo ed Elisa: “Ho subito violenza”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Nina Moric asfalta la mamma di Luigi Favoloso dalla d’Urso

La mamma di Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso invece di chiarire la sua posizione di suo figlio, di cui nemmeno il padre si è detto preoccupato per la sua sparizione, ha attirato ancora di più le antipatie del pubblico verso di lui.

In primis facendo ascoltare un messaggio vocale di Nina Moric che non prova assolutamente nulla, visto che la donna insisteva che la prova in questione avrebbe scagionato l’ex concorrente di Barbara d’Urso da ogni accusa fatta, e poi per aver mostrato un’eccessiva aggressività nei confronti non solo degli opinionisti ma anche della modella.

La mamma di Luigi Favoloso ha anche tirato in ballo questioni private, personali e delicate della modella, facendo riferimento alla violenza che suo padre che le faceva da piccola.

La Moric ha pianto a Live Non è la d’Urso , ricordando la ferita del suo passato che è ancora viva dentro di sé, ma se si è subito ripresa provando che quello che ha sempre detto sul piccolo schermo è la verità.

Nina Moric ha litigato con la mamma di Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso, asfaltando la donna, mostrando la denuncia per violenza di Luigi nei confronti di suo figlio.