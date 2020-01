Luigi Favoloso | Il padre a Domenica Live: “Non sono preoccupato per lui”

Luigi Favoloso | Il padre a Domenica Live: “Non sono preoccupato per...

Luigi Favoloso | Il padre negli studi di Domenica Live, ha confidato a Barbara d’Urso di non essere preoccupato per la sparizione di suo figlio

Il padre di Luigi Favoloso a Domenica Live ha rivelato alla bella conduttrice partenopea di non essere preoccupato per la sparizione di suo figlio.

L’uomo ha prontamente chiarito a Barbara d’Urso che crede nella buona fede di suo figlio e sa bene che non si è allontanato di casa per avere una maggiore visibilità attraverso i media, ma perché stava vivendo un periodo difficile.

“Non sono preoccupato per lui, altrimenti non si sarebbe portato il passaporto” ha rivelato il padre di Luigi Favoloso a Barbara d’Urso.

“Luigi l’ho sentito non molto tempo fa. Non stava molto bene. Quando se la sentirà, racconterà lui stesso il difficile periodo che sta affrontando” ha concluso l’uomo a Domenica Live.

Domenica Live: il padre di Luigi Favoloso smentisce Nina Moric

Il padre di Luigi Favoloso ha ribadito che suo figlio preferisce rimanere nascosto e che soltanto quando si sentirà pronto rivelerà il motivo che l’ha spinto ad allontanarsi da tutto e tutti.

L’ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live ci ha anche tenuto a ribadire che suo figlio non ha mai alzato un dito su Nina Moric e suo figlio Carlos, avuto dalla precedente relazione della modella con Fabrizio Corona.

Il padre di Luigi Favoloso contro Nina Morc a Domenica Live, che la scorsa settimana da Barbara d’Urso aveva rivelato di subire violenza fisica e psicologica dall’ex concorrente del Grande Fratello.

“Luigi non ha mai picchiato né lei ne suo figlio Carlos, ne sono sicuro” ha rivelato il padre di Favoloso negli studi di Barbara d’Urso.

L’uomo ha scelto di presentarsi a Domenica Live accompagnato dal suo avvocato, vista la piega, forse inaspettata, che la scomparsa di suo figlio sta comportando.

Nel corso della puntata, ha anche specificato che la sua ex moglie, madre di Luigi, non era assolutamente a conoscenza della volontà del figlio di volersi allontanare per un po’.