Paola Caruso sta male a Domenica Live: “Moreno, mi fai schifo!”

Paola Caruso ha litigato con Moreno Merlo a Domenica Live. Barbara d’Urso ha interrotto i servizi dedicati alla showgirl, per permetterle di riprendersi

Paola Caruso è tornata negli studi di Domenica Live da Barbara d’Urso per un nuovo faccia a faccia con il suo ex fidanzato Moreno Merlo.

Quest’ultimo ha insinuato che l’ex bonas di Avanti un altro lo avrebbe deriso sui social, mettendo in dubbio il suo orientamento sessuale. Moreno, d’altro canto, non ci è andato giù leggero, affermando che Paola si sente così affascinante che gli uomini che la rifiutano, come ad esempio Ivan Gonzalez al GF Vip, siano per forza omosessuali.

Paola Caruso ha litigato con Moreno Merlo a Domenica Live, smentendo assolutamente quanto rivelato dal suo ex.

“Mi fai schifo, Moreno!” ha esclamato la showgirl da Barbara d’Urso. “Hai contattato perfino la mia ex cognata per metterla contro me e mio figlio! Ti devi solo vergognare!” ha proseguito Paola in uno stato di evidente agitazione, che ha impedito a Barbara d’Urso di mostrare i servizi che avevano ideato appositamente per lei e il suo bambino.

Domenica Live | Paola Caruso litiga con Moreno Merlo

Negli studi di Barbara d’Urso, prima dell’ospitata del padre di Luigi Favoloso, è avvenuta l’ennesima lite tra Paola Caruso e Moreno Merlo a Domenica Live.

La showgirl, in stato di agitazione, non ha fatto altro che inveire contro il suo ex fidanzato, etichettandolo come un ingrato.

“Sa bene tutti i sacrifici che faccio per crescere mio figlio da sola. Fai schifo! Vergognati!” ha sbottato la Caruso. La bella conduttrice partenopea ha deciso di intervenire, preoccupata per la sua ospite.

Barbara d’Urso ha chiesto ai suoi ospiti di darsi una regolata, provando ancora una volta a farli chiarire, visto anche il legame che c’è tra Moreno Merlo e il piccolo Michele, figlio di Paola e Francesco Caserta.

Purtroppo però Barbara d’Urso non è riuscita nel suo intento, visto che Paola Caruso a Domenica Live ha rivelato di voler denunciare per la quarta volta il suo ex fidanzato. Durante il corso della puntata, Paola ha sbottato anche contro Barbara Alberti, chiedendo un confronto con la scrittrice dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip.