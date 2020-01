Barbara Alberti attacca Paola Caruso dopo il confronto con Ivan Gonzalez al Gf vip 4: Elena Morali e Francesca Cipriani sbottano sui social.

Barbara Alberti nella bufera. La scrittrice del Grande Fratello Vip 2020, durante la diretta della terza puntata, commentando l’ingresso di Paola Caruso nella casa, si è lasciata andare ad un commento sull’ex Bonas di Avanti un altro che ha fatto infuriare non solo il popolo del web, ma anche Francesca Cipriani ed Elena Morali.

Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti fa infuriare Elena Morali e Francesca Cipriani: “Paola Caruso non merita queste parole”

Durante il confronto tra Ivan Gonzalez e Paola Caruso durante la terza puntata del GF Vip, Barbara Alberti si è lasciata andare ad una dichiarazione che sta scatenando numerose polemiche. “Neanche con una forchetta una donna così”, ha detto Barbara mentre Pupo, dallo studio, ha aggiunto – “Una così che non sta mai zitta non la toccherei nemmeno io”.

Le parole di Barbara Alberti hanno scatenato prima la reazione di Francesca Cipriani e poi di Elena Morali. “Barbara Alberti ce l’aveva anche con me da Chiambretti Night. Evidentemente ce l’ha con le bionde o con le donne in generale. Anzi, sicuramente avrà scambiato Paola per me”, ha detto la Cipriani.

Elena Morali che in questi giorni è stata al centro del gossip per la storia con Daniele Di Lorenzo, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha difeso l’amica Paola.

“Una certa signora, Barbara Alberti, dentro la casa del Grande Fratello, sembra che abbia detto ‘io questa non la toccherei neanche con una forchetta’. Secondo me ci sono sempre due pesi e due misure. A questo punto dovrebbero prendere provvedimenti contro di lei o comunque non far passare il messaggio che solo Salvo che, per carità, ha sbagliato totalmente ma, secondo me è stato ignorantello in quello che ha detto perché non credo che volesse fare una cosa simile a qualcuna. L’hanno giudicato, hanno preso provvedimenti e hanno fatto bene, però, non credo che Paola Caruso si meriti queste parole”, afferma la Morali.

Paola Caruso, poi, dopo la diretta, su Instagram ha scritto: “grazie a tutte le persone educate e coerenti che mi hanno riferito l’episodio della ‘Signora’ alberti e del ‘Signor’ Pupo. Si qualificano da Soli. Si parla per un’ora di rispetto nei confronti delle donne e loro fanno queste belle affermazioni da dementi. Alfonso docet”.