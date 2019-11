Elena Morali: l’amaro sfogo dopo le accuse choc di Daniele Di Lorenzo

Elena Morali ha replicato alle accuse choc di Daniele Di Lorenzo fatte negli studi di Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso

Elena Morali, pur non trovandosi in questo momento in Italia, la showgirl è in viaggio a New York insieme a Francesca Cipriani ed ad alcuni amici, è venuta a conoscenza dalla bufera scatenata ieri da Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio 5.

Il produttore ha rivelato a Barbara d’Urso di aver avuto una relazione, durata ben un anno e mezzo, con la compagna di Gianluca Fubelli, il comico scintilla, fino a una settimana fa, ma non solo.

Daniele ha insinuato che Elena abbia avuto una relazione con tre uomini contemporaneamente, incluso lui, negli scorsi mesi. In rete, ovviamente, non poteva non arrivare l’amaro sfogo della Morali dopo le dichiarazioni choc a Pomeriggio Cinque.

Leggi anche:

Barbara d’Urso: gaffe a Pomeriggio 5 prima di un importante annuncio

Elena Morali replica alle accuse di Daniele Di Lorenzo

Elena Morali, sul profilo Instagram, non poteva non replicare alle accuse choc di Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio Cinque. La compagna di Gianluca Fubelli, Scintilla, ha dichiarato che prima di commentare, o peggio ancora giudicare, qualsiasi situazione bisognerebbe ascoltare, con giusta causa, entrambe le versioni dei protagonisti e non fare affidamento soltanto a quella che ci appare più appetibile per creare scandali nel mondo del gossip.

Anche perché Elena Morali non ha mai smentito di aver tradito in passato il comico Scintilla, facendo proprio il nome di Daniele Di Lorenzo come suo presunto amante.

“Com’è che si dice? La volpe che non arriva all’uva, dice che il sapore è acerbo!” ha aggiunto la showgirl.

Elena Morali si è sfogata dopo Pomeriggio 5 stufa di trovarsi di nuovo al centro dell’ennesimo gossip. C’è anche chi sospetta che dopo la denuncia a Fabio Rondinelli per aver organizzato un finto scoop, prenderà provvedimenti legali anche verso Daniele Di Lorenzo, ma lei non si è ancora sbilanciata a tal proposito.

Sicuramente, dopo il viaggio con Francesca Cipriani a New York, Elena Morali e Scintilla saranno da Barbara d’Urso per raccontare, l’ennesima, versione della storia che li riguarda. Anche se il produttore ha affermato di avere le prove di tutto ciò che ha affermato in puntata.