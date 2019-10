Elena Morali a Pomeriggio Cinque ha avuto l’opportunità di poter replicare a Fabio Rondinelli, che ha dichiarato di aver avuto un flirt con lei.

Elena Morali è stata ospite in queste ore a Pomeriggio Cinque, per il talk dedicato alla cronaca rosa. La showgirl, grazie a Barbara d’Urso, ha avuto modo di poter replicare a Fabio Rondinelli. Quest’ultimo ha rivelato di aver avuto un flirt con la fidanzata di Scintilla, uno dei comici più famosi di Colorado.

Elena ha categoricamente smentito la notizia, dichiarando che tra lei e l’attore non è mai successo nulla, ma non solo. La showgirl ha perfino dichiarato di voler procedere attraverso vie legali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Elena Morali e Scintilla, storia al capolinea

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda i personaggi del mondo dello spettacolo e le loro vite private CLICCA QUI!

Pomeriggio 5: Elena Morali vuole denunciare Rondinelli

Barbara d’Urso, durante la diretta di Pomeriggio 5, ha letto alla sua ospite quanto dichiarato da Fabio Rondinelli negli scorsi giorni a Novella 2000. L’attore ha dichiarato di aver conosciuto Elena Morali durante un evento in Calabria e che quest’ultima gli avrebbe dato un bacio a stampo e fatto intendere che avrebbe volentieri trascorso dei giorni in sua compagna.

La compagna, o forse ex, di Scintilla ha categoricamente smentito il tutto; affermando che lei e il comico erano insieme quando ha conosciuto Fabio Rondinelli, ma non solo. I due se erano messi d’accordo per realizzare un servizio fotografico insieme, promuovendo l’attività di quest’ultimo come personal trainer.

Fabio avrebbe tratto in inganno Elena, in quanto quando si sono incontrati sotto casa sua, all’incontro era presente anche Scintilla, si sarebbe accordato con i paparazzi realizzando foto che facessero pensare a tutt’altro. L’attore ha venduto in un secondo momento le fotografie realizzate in quel giorno.

Elena Morali vuole denunciare Fabio Rondinelli perché ha dichiarato di aver avuto un flirt con lei. L’attore ha affermato il falso, mettendo in difficoltà la reputazione della showgirl. Fortunatamente il suo compagno era presente durante l’incontro, altrimenti quest’episodio non avrebbe fatto altro che mettere ancora una volta a dura prova il loro rapporto. Rapporto che in questo momento sta vivendo un forte periodo di crisi.

Articolo scritto da Maurizio Riccio.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Ambra Lombardo mostra il seno nuovo a Pomeriggio 5

Leggi anche -> Elena Morali, look “bollente” sulle spiagge di Mykonos – Video

Leggi anche -> Francesca De André a Pomeriggio 5: “Giorgio non mi ha tradito”