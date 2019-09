Ambra Lombardo mostra il seno nuovo a Pomeriggio 5

Ambra Lombardo si è rifatta il seno e, dopo l’operazione, mostra il risultato al pubblico di Pomeriggio 5: le parole di Kikò Nalli.

Ambra Lombardo si è rifatta il seno. Dopo averlo annunciato in un’intervista, Ambra Lombardo si è sottoposta ad un’operazione chirurgica per aumentare il seno di due taglie. Ad operarla è stata il professor Lorenzetti e, subito dopo l’intervento, Ambra Lombardo ha rilasciato, in diretta, le prime dichiarazioni ai microfoni di Pomeriggio 5.

Ambra Lombardi si è rifatta il seno: le nuove dimensioni e le prime dichiarazioni dopo l’operazione

Barbara D’Urso ha seguito con le telecamere di Pomeriggio 5 l’operazione al seno di Ambra Lombardo. La professoressa è stata acocmpagnata in clinica dalla mamma, ma a sorpresa, quando è arrivata in stanza per prepararsi all’intervento, ad attenderla, ha trovato il fidanzato Kikò Nalli con cui ha superato una crisi e che, pur non essendo d’accordo, ha deciso di restarle vicino e accettare la sua decisione. Le telecamere di Pomeriggio 5, poi, hanno ripreso anche il momento in cui il professor Lorenzetti ha preparato Ambra per l’operazione disegnando la nuova dimensione del seno.

“Kikò mi ha fatto una sorpresa inaspettata anche se lui non è d’accordo” – ha spiegato Ambra con lo studio di Pomeriggio 5 che ha applaudito il gesto dell’ex marito di Tina Cipollari – “L’ho fatto solo perchè tu sei felice e hai bisogno di questo”, ha detto Kikò ad Ambra. In diretta, poi, la professoressa del Grande Fratello ha ringraziato il professor Lorenzetti e il suo staff per il sostegno e la cura con cui l’hanno assistita.

