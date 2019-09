Acqua di cipolla: ecco perché fa bene berla. Ecco come preparare la ricetta del tutto naturale

Non tutti sanno che la cipolla è un ortaggio che per le sue numerose proprietà medicinali: bianche, rosse o dorate sono da sempre utilizzate in cucina in tantissime pietanze differenti. Tra le sostanze nutritive maggiormente rappresentate nella cipolla ricordiamo: vitamina B6 vitamina C, acido folico, calcio, fosforo e potassio.

L’acqua di cipolla è un potente drenante ed è utilissima per le sue proprietà depurative, antibiotiche e diuretiche. Queste sostanze contribuiscono a frenare il danno cellulare causato dai radicali liberi e, a lungo andare, riducono il rischio di sviluppare malattie degenerative. Inoltre non tutti sanno che il principio attivo della cipolla, l’allicina, conferisce a questo ortaggio un potente effetto antinfiammatorio e disintossicante che contribuisce a ristabilire il buon funzionamento dei reni.

Acqua di cipolla preparazione: ecco la ricetta

Se volete preparare l’acqua di cipolla dovete tagliare un cipolla a fettine molto sottili, mettetela in un bicchiere d’acqua e lasciate riposare per circa dodici ore. Al risveglio bere l’acqua a digiuno.

In alternativa potete preparare una altra ricetta di acqua e cipolla nota anche come ricetta per antibiotico naturale. Per realizzarlo avete bisogno di 2 litri di acqua, 2 cipolle crude, 3 rametti di prezzemolo, Il succo di 2 limoni.

Per prepararlo dovete versate due litri di acqua in una pentole e lasciare bollire per qualche minuto. Nel mentre sbucciate e tagliate la cipolla a pezzetti. Versate l’acqua in una caraffa aggiungete la cipolla, il prezzemolo e il succo di due limoni.

Dopo aver lasciato riposare per due ore, filtrate il tutto e la bevanda è pronta per essere consumata. Consumate i due litri di acqua di cipolla nell’arco della giornata. La ricetta è stata presa dal sito quotidianodiragusa.it e consigliamo di assumerla solo dopo aver sentito il parere del proprio medico curante.

