La torta 7 vasetti salata, una ricetta semplice e gustosa che ci permetterà di mangiare una torta salata senza utilizzare la pasto sfoglia.

Nelle precedentu pagine abbiao parlato della torta 7 vasetti che combina la semplicità e il gusto. Oggi invece vi vogliamo proporre la versione salata della torta 7 vasetti, ottima come antipasto, come apericena con amici ma anche come cibo da portarsi in ufficio.

Una preparazione facilissima, a patto di rispettare le dosi proposte. Il risultato finale sarà ottimo per tutti, anche per i bambini.

Per fare questo tipo di torta salata possiamo dimenticarci della bilancia e basarci come unità di misura solamente del nostro vasetto di yogurt che ci darà le giuste proporzioni per una torta salata veramente speciale

Ingredienti

1 vasetto yogurt bianco

3 vasetti farina 00

1 vasetto parmigiano reggiano

100 g salame

lievito per torte salate

1 vasetto latte

3 Uova

1 vasetto olio di semi di arachide

30 g scamorza dolce 30 g

sale

Preparazione:

Prendiamo una ciotola e mettiamo le uova, sbattiamole con la frusta fino a quando non saranno spumose e gonfie. Dopo che saranno ben sbattute aggiungiamo l’olio di semi il latte ( possiamo usare quello che preferiamo) e lo yogurt.

Mescoliamo tutto ben bene, quando sarà ben mescolato aggiungiamo la farina e il lievito man mano per ultimi aggiungiamo il parmigiano e saliamo il composto. Tagliamo a cubetti sia la scamorza che il salame e aggiungiamo al nostro impasto. Imburriamo e infariniamo uno stampo in modo che il nostro composto non si attacchi.

Livelliamo il tutto bene in modo che cuocia in modo omogeneo e inforniamo a 180 gradi per circa 35-40 minuti. Possiamo seguire la ricetta e provare a fare delle variante ad esempio cambiando i salumi o i formaggi da mettere all’interno o mettendo della verdura. Insomma largo spazio alla fantasia.

