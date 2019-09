Giovanni Conversano chiede alla compagna Giada Pezzaioli di sposarlo ma la sua risposta sorprende tutti e fa calare il gelo il studio

Questa mattina durante la trasmissione Viene da Me, condotta da Caterina Balivo, Giovanni Conversano ha decido di fare la proposta di matrimonio alla sua compagna Giada Pezzaioli.

L’ex tronista è entrato in studio con un gigantesco mazzo di rose e dopo una bellissima dichiarazione del suo amore, ha chiesto la mano della sua amata: “Mi sei stata vicino nei momenti più difficili della mia vita, anche dal punto di vista economico. E io ti ho sempre supportata nelle sue scelte, non volevo che dovessi fare delle rinunce per me.”

Poi ha proseguito: “Amore mio, ogni volta che ti guardo mi sorprendo di quanto tu sia straordinariamente limpida e sincera. La tua bellezza è nella tua anima, riservata e intraprendente. Tu sei il cuore della nostra famiglia, il centro della nostra vita. Tu sei la mia complice, il mio coraggio, il mio raggio di sole. Oggi e per sempre. Non l’ho fatto prima perché volevo che tu fossi sicura. Potresti avere qualunque uomo, più ricco e più bello. Mi sei stata sempre vicino, non scappi davanti alle tue responsabilità. Io ti prometto che ti starò sempre vicino, come hai fatto tu. Imparerò a cucinare, ad abbassare la suoneria del telefono quando Enea dorme. Cercherò di essere meno rompiscatole. Ma soprattutto voglio sposarti.”

Giovanni Conversano: la risposta di Giada stupisce tutti

Dopo aver ascoltato la bellissima dedica di amore e la proposta di Giovanni Conversano, Giada è rimasta un po’ in silenzio. Ma dopo pochi istanti ha preso la parola e con tono freddissimo ha risposto: “Addirittura. Ma si vedremo, dai”.

Dal canto suo la conduttrice di Vieni da me, Caterina Balivo, ha cercato di incentivare la ragazza a dire di si al suo compagno ma non c’è stato nulla da fare. La Conversano ha proseguito per la sua strada ed ha aggiunto: “Mi hai fatta aspettare nove anni, non vorrai ora una risposta. Una dichiarazione d’amore bellissima. Avremo modo dai…”

Inevitabile la relazione del pubblico che sentendo questo tipo di risposta è rimasto senza parole ed in studio è calato il gelo. Anche da casa la reazione di Giada ha sorpreso ed in tantissimi su twitter hanno commentato l’accaduto: “No va beh, io ne ho viste di figuracce, ma questa di Giovanni Conversano in diretta nazionale è proprio il top delle figure di cacca.Ma poverino. Uno che si crede Dio in terra, riceve un due di picche grosso come un albergo.”

