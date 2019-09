Fabrizia De Andrè risponde alle accuse della sorella Francesca ai microfoni di Pomeriggio 5: “non ho organizzato il tradimento di Giorgio Tambellini, ho cercato di proteggerla”.

Fabrizia De Andrè, ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 27 settembre, risponde alle accuse della sorella Francesca che l’ha accusata di aver organizzato alle sue spalle il tradimento di Giorgio Tambellini durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello 16 spingendola tra le braccia di Gennaro Lillio.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Fabrizia De Andrè replica alla sorella Francesca: “non ho organizzato il tradimento di Giorgio Tambellini. Ho cercato di proteggerla, la mia porta è sempre aperta”

Dopo la fine della storia con Gennaro Lillio, Francesca De Andrè è tornata tra le braccia dell‘ex fidanzato Giorgio Tambellini con cui è stata ospite di Domenica Live. Ai microfoni di Barbara D’Urso, Francesca De Andrè ha accusato la sorella Fabrizia di aver tramato alle sue spalle organizzando a tavolino il tradimento di Giorgio.

“Non è come hanno voluto raccontare. Tra lui e quella ragazza c’è stato solo un bacio e poi è scesa immediatamente dall’auto. Ho scoperto che non esiste nessun vocale con la voce di Giorgio (che confessa ciò che ha fatto con quella donna, ndr), ma esiste con la voce di Alessandra. Sono stati Biagio e mia sorella Fabrizia, con la quale io non parlo più nella maniera più assoluta. Pensa come sono stata tradita. Ha finto di essere disperata, si è messa d’accordo con Biagio per fingere di aver sentito un vocale. Giorgio, infatti, li sta querelando. Mia sorella si è rimangiata di aver sentito la voce di Giorgio, Alessandra anche. Si stanno rimangiando tutto”, ha dichiarato Francesca De Andrè.

Potrebbe interessarti anche—>Cristiano De Andrè tende la mano a Francesca De Andrè

Dal salotto di Pomeriggio 5, Fabrizia De Andrè ha deciso di rispondere alla sorella Francesca tendendole la mano e ribadendo di aver semplicemente fatto di tutto per proteggerla.

“Mi dispiace moltissimo sentire queste cose perchè non me l’aspettavno minimamente. L’unico mio intento è stato quello di sostenerla e proteggerla all’interno della casa del Grande Fratello perchè lei era sola. L’ho fatto e lo rifarei altre centomila volte. Non mi aspettavo una reazione e delle accuse del genere anche perchè ho trascorso tutto il mese d’agosto a cercare di chiamarla e non ha mai risposto nè alle telefonate nè ai messaggi. Non so di quale complotto stia parlando e di quale tradimento stia parlando. Io non l’ho lanciata tra le braccia di Gennaro: l’ho fatto perchè ho visto in Gennaro una persona genuina pure e interessata realmente a Francesca”, afferma Fabrizia.

“Nell’audio che ho sentito, Alessandra racconta per filo e per segno a Biagio D’anelli il tradimento di Giorgio. Io sono una madre e ho altre priorità. Come si può pensare che io abbia organizzato un tranello contro mia sorella? Non mi permetterei mai di fare un complotto contro mia sorella anche perchè Giorgio ha confermato pubblicamente di aver tradito Francesca. Non capisco questo accanimento. quello che mi interessa è che sia serena e felice, ha aggiunto ancora.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI